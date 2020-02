Rolle passe à la caisse pour avoir abîmé l’église

Au prorata des habitants, pas des fidèles

Le coût de la restauration complète de l’église catholique de Rolle, en plus des réparations des dégâts causés par le chantier de la Grand-Rue, est estimé à environ 3 millions de francs.



Les travaux comprennent la réfection du sol, avec chauffage dans la chape, la rénovation des crépis des façades, la réfection de la charpente, une nouvelle couverture et ferblanterie, la mise en conformité de l’ensemble des installations électriques, un nouveau chauffage, la restauration du chœur, des sacristies, de la galerie et de l’orgue, et un nouveau mobilier.



Le bâtiment est la propriété de l’association paroissiale, mais la loi prévoit que ce sont les Communes qui paient l’entretien des églises.



Dans un premier temps, la clé de répartition du financement avait été calculée sur la base du nombre de fidèles par commune (environ 4700 catholiques recensés dans les onze communes liées à la paroisse).



Après réflexion, s’inspirant de ce qui se fait généralement ailleurs dans le canton, les participations financières seront finalement calculées au prorata du nombre d’habitants.