Les Rousses, un modèle pour les stations du Jura

Les JOJ ont sauvé les tremplins

Le choix d’organiser aux Rousses les épreuves de biathlon, de combiné nordique et de saut à ski des Jeux olympiques de la Jeunesse répond à la logique. Alors que les tremplins de Sainte-Croix et de la vallée de Joux ont été démantelés, faute d’être utilisés, les plus proches (à 60 km de Lausanne) étaient ceux de la station française. Il n’empêche, sans les JOJ, l’État français n’aurait pas forcément dépenser de l’argent pour les rénover. «Ils étaient fermés pour cause de vétusté depuis quelques années, note Nicolas Michaud, directeur adjoint du Centre national de ski nordique de moyenne montagne (CNSNMM), installé aux Rousses depuis douze ans. Les JOJ ont été une chance, car ils ont permis depuis 2015 d’investir 3 millions d’euros sur le site.» Les installations sont aujourd’hui à la pointe. En plus des deux tremplins, le stade de ski nordique des Tuffes possède une boucle de ski de fond et un stand de tir pour le biathlon. «Il y a une unité de lieu pour les trois disciplines nordiques, insiste Nicolas Michaud. Hormis à Oslo ou sur les sites de certains JO, c’est unique.» Les stars du ski nordique français y viennent donc s’entraîner. Mais aussi les Suisses, puisque dans le cadre des JOJ, une convention a été signée pour que les athlètes helvétiques puissent profiter gratuitement des lieux pendant vingt ans.R.E.