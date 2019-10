Sa bande de jeunes a gagné le 19e siège des Vaudois!

Comment se faire un nom quand on œuvre dans un parti minoritaire, qui plus est sur la liste secondaire? La réponse est claire: c’est impossible! Sauf dans le cas rarissime où l’on déniche le trou de souris qui permet d’exister, ce qu’ont réussi les Jeunes Vert’libéraux vaudois dimanche dernier, puisque leur apport a été décisif dans le gain du second siège de leur parti. Au moment de l’attribution du 19e et dernier siège vaudois, c’est bien les voix de la relève qui ont permis à leur président, François Pointet, de coiffer toutes les autres formations au poteau.

Avec 5673 suffrages – plus que le PDC Claude Béglé! –, leur cheffe de file, Laetitia Bettex, a marqué les esprits, «sa» liste encore inconnue ayant fait mieux que les Jeunesses PLR et socialistes. «C’est une récompense qui couronne les efforts de tous les candidats, pour qui c’était généralement la première expérience. Nous avons été partout, nous avons actionné nos réseaux personnels, collé des affiches, «tracté» aux aurores, et ça a fonctionné», se réjouit la trentenaire, urbaniste et ingénieure en mobilité à la Ville de Morges, qui voit depuis lundi plein de mains se lever pour la féliciter. «Je suis ancrée dans ma région, je joue au volley, je fais partie du ski-club, et je reconnais que mon travail m’offre une grande visibilité avec tous les projets en cours à Morges.»

Avec 58 826 suffrages, soit bien mieux que le Parti pirate, avec qui la liste principale est d’ordinaire apparentée, les Jeunes Vert’libéraux ont frappé fort. «Leur travail a été fantastique et même bluffant», s’enthousiasme Isabelle Chevalley, la figure du parti. «On les a vus tous les samedis au marché, par tous les temps, et dans toutes les assemblées, à un âge où on peut légitimement penser à d’autres loisirs. Je n’avais encore jamais vu ça, et petit à petit, on a compris avec les «anciens» qu’il se passait quelque chose de nouveau. Nous le devons en grande partie à Laetitia, qui a su créer une liste forte avec des profils de haut niveau et motivés.»

Noyau dur morgien

Reste que ces jeunes réunis autour de Laetitia Bettex ne sont pas l’exact reflet du canton, puisque les trois premiers classés sont de Morges et de Préverenges, les suivants étant issus d’un périmètre assez proche. «Quand il s’agit de monter une liste de 19 personnes en partant de zéro, on regarde forcément autour de soi pour commencer, concède la responsable. Il s’agit maintenant de transformer ce résultat prometteur en réelle présence au niveau local d’abord, cantonal ensuite.»

À titre d’exemple, le parti ne compte qu’une seule élue au Conseil communal de Morges, Alice de Benoit (2e dimanche), laquelle siège dans un relatif anonymat au sein de l’Entente. La prochaine étape n’aura donc rien d’une sinécure, car il s’agit non seulement d’entretenir la flamme dans un climat moins grisant que les fédérales, mais de transformer les électeurs en «activistes». «C’est le prochain défi, car il ne suffit pas de voter pour faire avancer les choses, il faut s’engager sur le terrain», espère Laetitia Bettex.

Qui n’a pas été la seule du district à tirer son épingle du jeu dans les listes dites secondaires, Laurence Cretegny (Bussy-Chardonney/PLR Innovation) et Sylvain Freymond (Montricher/Jeunes UDC) terminant largement en tête sous leurs bannières.