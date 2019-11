Saint-Cergue vit un boom des familles

Samedi sera jour de fête à Saint-Cergue. Près de 600 habitants et invités, dont la conseillère d’État Cesla Amarelle, sont attendus au Vallon, au cœur du village, pour inaugurer le nouveau collège. Autour de la nouvelle construction, de nombreuses familles se réjouiront de l’équipement tout neuf à disposition de leurs enfants depuis la rentrée scolaire. À n’en pas douter, les autorités savoureront l’instant. Elles admireront le fruit de leur travail qui ne fut pas simple (lire encadré).

Au-delà de la nouvelle école, la Municipalité se félicitera des nombreuses familles présentes. C’est peut-être là la plus grande victoire des autorités, qui ont pris le pari de stimuler la création d’appartements pour cette population. Un virage pris lors de la législature précédente et qui a eu des effets sensibles dès 2014. «Nous avons refusé plusieurs projets de construction de studios pour diversifier notre population, souligne le syndic, Pierre Graber. Notre objectif était clair: faire venir des familles.»

Comme Sainte-Croix, Saint-Cergue attire beaucoup de bénéficiaires de l’aide sociale à cause des loyers beaucoup plus accessibles qu’en plaine. Dans le district de Nyon, elle est la commune qui en accueille largement le plus. S’il ne rechigne pas dans son devoir de solidarité, le village a aussi besoin de contribuables moins fragilisés.

L’opération séduction a fonctionné à merveille. Depuis 2013, la proportion d’enfants du primaire fréquentant les classes de 1 à 6P Harmos a grimpé de 4,7% à 6% en 2019. Durant la même période, la population a augmenté de 400 habitants pour atteindre le chiffre de 2620. La venue des familles a aussi coïncidé avec l’augmentation des retraités. Ce phénomène conjugué a permis de faire baisser la proportion de résidences secondaires sur le territoire de Saint-Cergue. De plus de 25%, elle est passée en dessous de la barre des 20%.

Population volatile

Reste que tout n’est pas rose. Il peut être difficile de s’acclimater aux conditions de vie du village jurassien. Les hivers longs et froids ne conviennent pas à tout le monde. Le prix des trajets jusqu’en plaine mange parfois toutes les économies réalisées sur le loyer pour certains ménages. «Nous sommes champions de Suisse pour le renouvellement de la population, remarque Pierre Graber. Toutes les années, le tournus sur la commune est de 20%. Ce qui nous pose quelques soucis.»

Les appartements ne restent jamais vides très longtemps. Par contre, l’intégration n’est pas optimale. «Les nouveaux habitants participent volontiers aux fêtes villageoises, note Pierre Graber. Mais ils n’ont pas un engagement actif dans la communauté.» Ce qui se traduit par une vie associative poussive. «Nous avons des remontées mécaniques mais pas de ski-club, donne en exemple le syndic. La Commune doit pallier ce manque en s’occupant elle-même des installations de ski alpin et en traçant les pistes de ski de fond. Deux activités effectuées par une association à Saint-George.»

Il n’empêche, Pierre Graber est heureux du virage pris par la Municipalité. Le village, qui compte un beau tissu commercial, a gagné en animation avec tous les enfants qui le peuplent. Le syndic ne reviendrait pour rien au monde en arrière. «Nous sommes un lieu de résidence idéale pour les familles et les retraités, avec la nature proche et un cadre de vie agréable», insiste-t-il.

Une nouvelle école déjà sous pression

Mise en service en août, la nouvelle école de Saint-Cergue est déjà occupée à son maximum. L’extension prévue dans un second temps a été réalisée en même temps que le bâtiment lui même. Aujourd’hui, le site compte huit classes, une salle de dégagement et une unité d’accueil pour écoliers (UAPE). C’est toujours trop petit pour accueillir la population d’élèves. À la rentrée scolaire, il manquait encore deux classes qui ont été trouvées dans le bâtiment voisin du Vallon.

L’afflux des familles à Saint-Cergue n’est qu’une petite partie de l’explication. La principale cause est le retard pris dans la construction du collège au Muids, bloquée par des oppositions. En août 2020, il manquera à nouveau des classes. L’ancien collège, qui devait être démoli, sera donc réhabilité.