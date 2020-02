Saint-Prex vu par 500 millions de personnes au téléjournal chinois!

Le syndic de Saint-Prex en ouverture du 19h30 chez Darius Rochebin, voilà qui aurait déjà valeur d'événement. C'est dire que le retrouver dans un long reportage sur la chaîne principale de Chine, avec une audience estimée de 500 millions (!) de téléspectateurs, a de quoi laisser incrédule. Ce fut pourtant le cas le 25 janvier - et depuis lors dans les antennes provinciales de l'État - où les Chinois qui étaient présents devant leur poste ont pu admirer la fameuse horloge du bourg, ses rues, son port et la salle du Vieux-Moulin.

Mais si le syndic a eu droit à la même fenêtre que des figures comme Poutine, Trump et beaucoup plus souvent le président chinois Xi Jinping, ce n'est pas pour son action politique, mais par la grâce de la présence d'une grande famille de musiciens établie dans son village. «Nous avons le privilège d'avoir pour concitoyenne la pianiste Mélodie Zhao, qui ne cesse de faire parler d'elle, explique Daniel Mosini. Mais derrière cette artiste accomplie, il y a ses parents et notamment son père, Yuan, qui se démène depuis de nombreuses années pour faire connaître leur culture dans la région.»

C'est en effet pour marquer le Nouvel-An chinois que la «Télévision centrale» a sélectionné cinq ressortissants installés à l'étranger afin de découvrir leur façon de contribuer au rayonnement du pays. «C'est un grand honneur pour moi, d'autant que je suis le seul représentant de la culture dans ces reportages», se réjouit Yuan Zhao, installé en Suisse depuis trois décennies alors qu'il ne devait y passer qu'un an de découverte. «Comme professeur de violon et chef d'orchestre, j'ai organisé de nombreux concerts et fait venir des formations de mon pays pour se produire à l'ONU, au Victoria Hall de Genève et parfois à la salle du Vieux-Moulin, en reconnaissance à ce village qui a toujours appuyé mes projets.»

L'ambassadeur sur le Léman

Le reportage montre en effet le professeur dans ces différents lieux chers à son cœur, avant un dialogue avec le syndic dans les rues de Saint-Prex, ce dernier louant - en version sous-titrée - les contacts, les échanges et l'amitié avec le peuple chinois. «Je n'ai aucun rôle diplomatique, mais j'essaie à mon niveau de jouer le jeu des relations entre nos deux pays si j'en ai l'occasion. Il faut comprendre qu'il y a toujours une brochette d'officiels lors des concerts et notamment l'ambassadeur. Nous lui avions d'ailleurs organisé une jolie visite du village en 2017, avec une sortie sur le Léman sur un bateau du Sauvetage.»

En guise de soutien, le syndic précise que la commune met principalement la salle du Vieux-Moulin à disposition de la famille lorsqu'elle organise un événement, comme ce sera encore le cas lors de la venue de l'Orchestre national de l'opéra le 16 juin. «Saint-Prex est déjà très connu en Chine, assure Yuan Zhao. Nous avons traduit le nom dans notre langue et quand les musiciens y viennent, ils sont séduits et prennent de nombreuses photos qu'ils partagent sur les réseaux sociaux.»