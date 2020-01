Le sauna de la plage sera remplacé

Le sauna qui est monté chaque hiver à la plage de Nyon depuis dix ans est victime de son succès et commence à prendre de l’âge. L’Association des Bains des 3 Jetées (AB3J) qui assume la gestion de cette installation envisage de le remplacer par un bâtiment neuf un peu plus grand. Les plans sont prêts, mais les fonds sont encore insuffisants pour financer cet ouvrage estimé entre 40000 et 45000 francs.

«Grâce aux entrées au sauna et aux événements que nous organisons d’octobre à avril, nous avons réuni environ la moitié de la somme, précise Thomas Montarnal, le président de l’AB3J. Mais nous voulons conserver des tarifs populaires. Nous avons sollicité la Loterie Romande et nous faisons un appel aux dons. Vu la fréquentation toujours en hausse du lieu, nous espérons obtenir les soutiens nécessaires à la réalisation de notre projet.»

Durant l’hiver 2009-2010, le sauna avait été monté par les jeunes du Semolac de Nyon sous la conduite avisée de Sigi Haller, maître socioprofessionnel à la retraite. «J’avais donné un mois et demi de mon temps et on avait en partie utilisé des matériaux de récupération, se souvient-il. Il avait coûté 16000 francs de fournitures. La structure, en panneaux de coffrage, est résistante, mais les pièces, démontées et remontées chaque année, ont pris du jeu. Il devient difficile de serrer les boulons. C’était un coup d’essai. Il est temps de le remplacer.»

Idéalement, l’AB3J aimerait cette fois confier le travail à une entreprise, qui aura pour objectif de réaliser un objet mieux isolé et plus durable. Le cabanon aura la même surface au sol, mais la galerie côté lac sera supprimée pour gagner de la place. Cela permettra d’ajouter une banquette pour 7 à 8 personnes.

Le sauna est ouvert les lundi, mardi et jeudi soir, le samedi et le dimanche après-midi et, dès cet automne, de 6h à 9h tous les 3 du mois. Les plus courageux se baignent dans les eaux froides du lac avant de se réfugier dans le local chauffé par un poêle à bois. Thomas Montarnal se félicite d’avoir de nombreux bénévoles motivés pour gérer cette installation. «Il y a une belle ambiance au sein de l’association, avec du renouveau, et nos soirées fondue pleine lune sont régulièrement complètes.»