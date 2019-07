«Si j'avais écrit une dissertation classique je me serais ennuyé»

Le prix Latourette prend un grand coup de fraîcheur en 2019. La distinction qui récompense la meilleure dissertation du canton lors des examens de baccalauréat salue l’audace d’un élève du Gymnase de Nyon qui a choisi une forme particulière pour traiter le sujet «Nous sommes faits pour ignorer que nous ne sommes pas libres» (Paul Valéry). Malik Guecem a écrit une pièce de théâtre intitulée «Grillades et Odyssée». L’œuvre est truffée de références littéraires, tout en étant drôle, son auteur maniant avec finesse un humour désabusé. «Écrire une pièce de quatre actes en quatre heures est un véritable tour de force remarquable», insiste Éric Dewarrat, président du prix Latourette.

Malik Guecem n’en revient d’ailleurs pas lui-même. «La forme choisie était un défi, mais je craignais être hors sujet, reconnaît l’habitant de Le Vaud. Cela dit, je savais mon professeur être sensible à mon humour.» Il l’a été. «Malik s’est amusé en réfléchissant sur un thème très sérieux, celui de la liberté. C’est la grande classe», souligne Pierre-Antoine Troillet, qui lui a attribué la note maximale de 6.

Faire plaisir aux lecteurs

Le plaisir est une valeur importante pour le lauréat du prix Latourette. «Je me suis dit que, si j’écrivais une dissertation classique, je m’ennuierais après deux heures. Là, j’ai voulu faire un petit effort supplémentaire. Je me suis beaucoup amusé à la rédiger sous la forme d’une vraie pièce de théâtre. Je me suis aussi dit qu’elle serait lue, alors autant que les lecteurs prennent aussi du plaisir.»

En 10'000 signes, Malik Guecem met ainsi en scène deux amis, Bob et Don Jon, qui partent à l’aventure en quête de la liberté. Ils rencontrent une fausse prophétesse, un roi de Babylone ressuscité et un moine nommé Jean Bombeur en route vers une thébaïde (lieu saint). «Avec quelques-uns de ses camarades, Malik s’était mis la contrainte d’utiliser ce mot dans la dissertation», s’amuse Pierre-Antoine Troillet.

Si la qualité du texte du gymnasien a été reconnue, sa forme a toutefois suscité quelques interrogations au sein du jury Latourette. «Il y a eu un débat pour savoir si nous devions l’accepter ou pas», explique Éric Dewarrat. Depuis quelques années, les élèves ont la possibilité de traiter les sujets de dissertation sous la forme d’une écriture créative. Rares sont ceux qui choisissent toutefois cette voie, d’autant plus lors de l’examen final.

Malik Guecem avait quant à lui prémédité son geste depuis quelques semaines. Il en avait parlé à son professeur de français, qui avait essayé de l’en dissuader. «Mes camarades m’ont dit que j’étais malade de me lancer là-dedans», se souvient le jeune homme. Il faut aussi admettre qu’avant ce dernier coup d’éclat le gymnasien n’avait jamais produit un travail de dissertation aussi réussi. «Il s’est distingué durant l’année par son humour et sa finesse, mais ses travaux n’étaient pas aboutis avant l’apothéose des examens», remarque Pierre-Antoine Troillet.

La pièce de théâtre écrite il y a quelques jours pourrait être un acte unique pour Malik Guecem, qui était en section économie et droit au Gymnase de Nyon. «Je ne suis pas un littéraire et je ne lis que ce que l’école me donne à lire. Je suis plus intéressé par l’économie.» Il consacrera d’ailleurs l’année à venir à préparer son entrée à la Haute École de commerce de l’Université de Lausanne. Pour cela, Malik Guecem doit avoir une expérience professionnelle d’une année. Il commencera un stage au sein de Nyon Région Tourisme à la fin du mois.

Gymnase de Nyon, examens de Maturité, épreuve de français ; travail d’écriture de création, sur le sujet général suivant:

«Nous sommes faits pour ignorer que nous ne sommes pas libres» PAUL VALERY

Grillades et Odyssée

PIECE EN QUATRE ACTES

PERSONNAGES: BOB DON JON (alias DON) FAUSSE PROPHETESSE (alias DAISY) GILGAMESH JEAN BOMBEUR (alias JEAN) MEPHISTOPHELES FIGURANTS ACTE I

SCÈNE I

BOB, DON

Le rideau s’ouvre. Bob fait des grillades, avec les figurants. On peut voir une banderole, sur laquelle est écrit «Bon Voyage».

Entre Don.

BOB, joyeusement. – Don! Tu es venu!

DON – J’ai vu.

BOB – Ils t’ont libéré ? J’ai cru que tu en avais encore pour deux ans ?

DON – Alors pourquoi m’as-tu invité ?

BOB, penaud. – Bah… Euh… Je m’suis dit…

DON, riant. – Ooooh, mais fais pas cette tête ! Libéré avec sursis. Ça me fait plaisir que t’aies pensé à moi. Mais assez parlé de moi. C’est le grand jour ! Ton grand jour.

BOB, rayonnant. – Oui ! Si tu savais à quel point j’ai hâte ! Ça fait cinq ans que j’économise pour. Enfin libre, libre comme l’air.

DON, avec sérieux. – Mais tu comptes y aller seul ?

BOB, tristement. – Bah… j’étais censé y aller avec Susie mais elle m’a dit qu’elle pouvait plus venir à cause de l’enterrement de son père.

DON – Quoi ? Je croyais qu’il était mort y’a deux ans ?

BOB, souriant. – Je sais bien voyons ! J’étais à l’enterrement. Silence.

BOB, même jeu. – Mais elle m’a dit qu’ils en refaisaient un ! Comme pour les anniversaires !

Nouveau silence.

DON – Tu veux que je t’accompagne ?

BOB, ravi. – Tu ferais ça ? C’est super ! Bon alors je vais annuler l’annulation !

Bob sort en courant.

DON, soupirant. – À peine sorti que je m’embarque déjà. Enfin, je suppose que je vais bien trouver un moyen de m’amuser un peu.

SCÈNE II

BOB, DON, MENDIANT

BOB – Eh bien t’en as mis du temps ! Tu faisais quoi ? Le train va partir !

DON – Le train part dans une heure. Ça fait six jours qu’on est partis et tu me fais le coup à chaque fois. Calme ! Je croyais que tu voulais « en profiter de fou » ?

BOB – Mais je profite ! Regarde autour de toi ! On est libres ! Si je monte dans le train là-bas, je vais à Bruxelles ! Mais si je change d’avis, hop ! Je change à mi-chemin et je vais à Copenhague. C’est la liberté ! (Inspire à pleins poumons.) Aaaaah ! Je revis ! (Baisse les yeux.) Tiens ? C’est des nouvelles chaussures ?

DON – Ouais. Je les ai piquées à ce type là-bas.

BOB – Quoi ?! Mais tu peux pas !

DON – Bah si. La preuve.

Entre un mendiant.

BOB – Mais non ! C’est illégal ! Et imagine ce pauvre monsieur !

DON – C’est pas toi qui me parlais de liberté ?

BOB – Mais c’est pas ça ! La liberté on en profite ! C’est un calme interne et externe !

Le mendiant se met à tousser fortement,

C’est respirer un alizée de pureté !

Le mendiant vomit.

Tu peux pas appeler liberté un simple crime !

Tout en parlant, Don fixe le mendiant.

DON, d’un ton neutre. – La liberté Bob, c’est faire comme on l’entend. Silence.

BOB, avec sérieux. – Non Don. La tienne empiète sur celle des autres.

DON, même jeu. – C’est justement ça. (S’adoucit.) Mais fais comme tu veux ! Être libre, c’est aussi exprimer ses pensées. Et en parlant de ça, je crois que quelqu’un là-bas met cette doctrine en pratique. Viens !

RIDEAU

SCÈNE III

BOB, DON, FAUSSE PROPHÉTESSE

La scène s’ouvre sur la fausse prophétesse, entourée de ses adeptes. Entrent Bob et Don.

DAISY – … Et lui seul nous guidera vers la vérité ! (Voit Bob et Don.) Approchez, approchez ! La grande prêtresse Daisy Lusion va guider vos âmes égarées vers le droit chemin !

DON – Merci on a acheté une carte. (Pointant son collier en or.) C’est du vrai ?

DAISY – Plus que du vrai, de l’authentique ! Il a appartenu au Roi des rois, le grand Gilgamesh !

DON – Giga quoi ?

BOB – Gilgamesh. Un roi de Babylone. Certains pensent qu’il avait amassé le plus grand trésor que n’importe qui ait jamais eu.

DON – Pas mal ça. Et je suppose que votre seigneur demande un tribut ?

DAISY – Que nenni ! Son trésor est si immense qu’y ajouter des richesses serait inutile. Mais si vous insistez, on prend aussi les chèques.

DON – Et s’il ne demande pas d’or, que fait-il ?

DAISY – Il guide les hommes vers la liberté. C’est en suivant cette doctrine qu’il s’est élevé au rang d’Empereur de la Terre.

DON – Ouais, en gros il raflait ce qu’il pouvait, (se tournant vers Bob.) tu vois ? Je t’avais dit que c’était ça la liberté.

BOB, boudant. – Je suis sûr que ça n’a rien à voir.

DAISY – Vous n’avez qu’à lui demander.

BOB ET DON, ensemble. – Quoi ?

DAISY – Eh oui ! Ce soir, nous ressusciterons Gilgamesh en personne ! Venez ! Et vous pourrez entendre les discours de l’homme le plus libre du monde !

Silence.

DON, riant. – Eh bien, ce voyage s’annonce plus marrant que prévu !

RIDEAU

ACTE II

SCÈNE I

BOB, DON, DAISY, GILGAMESH

La scène s’ouvre sur des figurants dansant en cercle, tandis que Daisy marmonne une incantation. Bob et Don regardent depuis le bord de la scène.

DAISY – …Et apporte-nous ton savoir millénaire ! Entre Gilgamesh dans une explosion de fumée, vêtu d’une armure en or.

GILGAMESH – Qui ose troubler le sommeil du Roi des rois ?

DAISY – Tes adeptes, ô grand Roi ! Nous…

GILGAMESH, d’un ton cassant. – Et que me voulez-vous ?

DAISY – Eclaire-nous de ta lumière, et guide-nous vers la liberté !

Silence.

GILGAMESH – Je ne le puis. Tu me demandes la seule chose que je n’ai jamais eue.

DAISY, choquée. – Mais…

GILGAMESH – Suffit ! Va-t’en, toi qui, comme moi, es prisonnière de ta propre folie ! Partez tous ! La liberté est une illusion.

Sortent Daisy et les figurants, en pleurs.

GILGAMESH, regardant Bob et Don. – J’ai dit tous.

DON – T’es marrant avec tes couilles en or, mais je compte pas obéir à un type décédé.

BOB, hésitant. – Ne vous fâchez pas, hein... nous on est là en touristes.

DON – Mais on voulait quand même te demander un truc. Est-ce vrai qu’être libre, c’est l’être au dépens des autres ?

GILGAMESH, l’air peiné. – N’en ai-je pas dit assez ? La liberté est une illusion. Du moment qu’on choisit, on devient prisonnier de nos choix. Moi j’étais prisonnier de mon désir. Je me croyais libre, mais je ne puis me soustraire à moi-même. Personne ne le peut.

BOB, avec détermination. – Mais non ! Lorsqu’on voyage, on peut être libre ! Personne ne nous dit où aller, mais on y va quand même ! On ne prend rien à personne, mais on n’y gagne rien non plus. La liberté est alors le seul statut qu’on possède.

GILGAMESH – Tu te trompes. Qui pourrait prétendre posséder la liberté ?

DON – Ça n’a pas d’importance. Faire ce qui me plaît, c’est tout ce qui compte.

GILGAMESH – Tu seras alors prisonnier de toi-même.

DON, entre ses dents. – Ça me suffit.

Silence.

BOB – Mais non !

GILGAMESH, en colère. – Suffit ! Il est inutile de discuter avec les ignorants. Je retourne à mon repos. Puissiez-vous mourir rapidement.

Sort Gilgamesh, dans un nuage de fumée.

DON – Sympa le mec.

BOB – Il a rien compris.

Silence.

DON – Si tu le dis.

BOB – Mais j’y pense, s’il est là, c’est qu’il y a quelque chose après la mort ?

DON, regardant le ciel. – Qui sait.

RIDEAU

ACTE III

SCÈNE I

BOB, DON

La scène s’ouvre sur un décor forestier. Bob et Don marchent.

DON – T’es bien silencieux, pour une fois.

BOB – Je repense à notre rencontre d’il y a trois jours. Je comprends pas ce qu’il voulait dire.

DON, rêveur. – Qui sait.

Silence.

DON – Merde.

BOB – Quoi ?

DON, hésitant. – Quoi « quoi » ? Rien (Se reprenant.) Enfin si. On est perdus.

BOB – Ah oui.

Silence.

BOB – Merde.

DON – Ça va, pas de quoi en faire un plat. D’ailleurs y’a un type là- bas, allons lui demander notre route.

BOB – D’accord, faisons ça.

SCÈNE II

BOB, DON, JEAN BOMBEUR

Entre Jean Bombeur.

JEAN – La paix soit sur vous, mes amis.

BOB – Vous de même, cher Monsieur.

JEAN – Merci.

Silence.

Euh... Je peux vous aider ?

BOB – Nous sommes perdus. Pourriez-vous nous indiquer le chemin menant au village de « La Rivière au bord de l’eau » ?

JEAN – Ah oui ! Vous voyez la rivière là-bas ? Remontez son cours et ce sera à gauche, au bord de l’eau.

BOB – Ah, merci beaucoup !

DON – Et vous, où allez-vous ? Si je puis me permettre, vous me semblez bien peu habillé pour un voyageur.

JEAN – Détrompez-vous. Je suis un moine, voyez-vous ? Je suis en pèlerinage. Je me retire dans une thébaïde chérie par mes aînés.

DON – Dans une quoi ?

JEAN – Un lieu saint. Mais je ne me suis pas présenté : je m’appelle Jean Bombeur.

DON – Don.

BOB – Et moi c’est Bob.

JEAN – Enchanté.

Silence gêné.

BOB – Vous partez souvent en pèlerinage, Monsieur Bombeur ?

JEAN – Tout à fait. Trois fois par mois.

DON – Ah ouais, quand même.

BOB – Mais c’est formidable ! Voyager autant ! Vous devez être libre comme l’air !

JEAN très sombre. – Libre ? (Ton ironique, résigné.) Bien sûr ! Je voyage. Dans le calme. En méditation. Libre ? Oui. Je rejoins mes confrères. Eux aussi se reposent. (Accélère légèrement.) Libre ? Peut-être. Quatre jours de marche aller. Quatre jours de marche retour. La fatigue. J’ai mal. Libre ? (Les larmes lui montent aux yeux.) Non. Toujours le même chemin. Les mêmes pierres. Le même Dieu. Libre ? Jamais. L’abstinence. Le regret. Les autres chemins, mais quels autres chemins ? Je suis prisonnier. Je suis prisonnier.

Silence.

Je suis perdu.

Il sort.

Silence.

DON – Drôle de type.

Bob ne dit rien.

Il regarde le côté de la scène où Jean est parti.

BOB, perdu dans ses pensées. – Drôle de type.

RIDEAU

ACTE IV

SCÈNE I

BOB, DON

La scène s’ouvre sur Bob et Don dans une chambre d’hôtel.

DON – Enfin arrivés ! Quel voyage ! Deux mois à courir dans tous les sens. B OB – Pas tous.

DON, pris de court. – Quoi ? (Reprenant son aplomb.) Bah, c’est joyeux tout ça ! Cette tête, il fallait la faire à l’enterrement du père de Susie. Tu l’as appelée ?

BOB – Non.

DON – Mais qu’est-ce qui va pas, voyons ? BOB – Gilgamesh. Jean. Ils avaient raison.

DON – Quoi ?

BOB – Il n’y a pas de liberté. Ce n’est que mensonge. Gilgamesh l’a dit, mais Jean m’en a fait prendre conscience. (Il pleure.) Tu l’as vu ! Il voyage, comme nous, mais lorsqu’on choisit une destination, on exclut les autres ! Ils ont raison. La liberté est une illusion. Personne n’est libre.

Silence.

DON, avec sérieux. – Mais quelle importance ? Oui, je me trompais. Oui Gilgamesh avait raison. La liberté est une illusion. Dès que l’on fait un choix, on se limite à celui-là. Mais quelle importance ?

Silence.

Du moment que celui-ci nous rend heureux.

BOB – On ne peut pas vivre heureux sans liberté.

DON – Moi, ça me suffit.

BOB – Eh bien pas moi.

Il monte au balcon. Les lumières s’éteignent.

DON, dans le noir, en voix off. – Bob ? Qu’est-ce que tu fais ? Bob ? (Hurle.) Bob !!!

SCÈNE II

BOB, MÉPHISTOPHÉLÈS

Le rideau s’ouvre, mais la scène reste dans l’obscurité.

BOB, dans le noir. – Désolé Don. Mais la mort est la seule alternative. Vivre, c’est se soumettre à soi. Et je veux être libre.

Silence.

Soudain la scène s’allume. Bob est seul sur la scène vide. Entre Méphistophélès.

MÉPHISTOPHÉLÈS – Tiens donc.

BOB, paniqué. – Où suis-je ? Qui êtes-vous ?

MÉPHISTOPHÉLÈS – Tu es en enfer. Chuis Méphistophélès.

BOB – En enfer ?

MÉPHISTOPHÉLÈS – Ouais. Le suicide, religieusement, c’est pas top. Normalement c’est Belphégor qui gère les nouveaux arrivants, mais ce flemmard pionce. T’as une réservation ?

BOB – Euh... non.

MÉPHISTOPHÉLÈS, riant. – Mais je plaisante, bon sang ! T’es un marrant, toi. Par contre, d’ici peu de temps, tu vas moins rire. T’es en enfer, mec. Ça veut dire feu, torture...

BOB, le coupant. – Je suis prisonnier ?

MÉPHISTOPHÉLÈS, surpris. – Bah euh... oui.

BOB – Je ne suis donc plus libre de mes actes ?

MÉPHISTOPHÉLÈS – Non.

BOB – Je n’ai donc plus la moindre liberté ?

MÉPHISTOPHÉLÈS – Mais non ! Qu’est-ce que tu comprends pas dans « prisonnier » ?

BOB – Et mes pensées ?

MÉPHISTOPHÉLÈS – Quoi tes pensées ?

BOB – Elles sont toujours à moi ?

MÉPHISTOPHÉLÈS, visiblement confus. – Bah... euh oui, je suppose.

BOB, riant doucement. – Ça me suffit.

RIDEAU (24 heures)