La SIC de Nyon ne va pas tirer la prise

Il n’y avait pas beaucoup de commerçants, mercredi soir, lors de l’assemblée générale extraordinaire qui devait décider de la dissolution ou non de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC). Dans les rangs clairsemés, une fois enlevés les représentants de la Ville et de la presse, on comptait presque plus de banquiers, dentistes ou comptables que des patrons de magasins. Le comité de l’association professionnelle ayant démissionné pour la fin de janvier 2020, après le résultat négatif du référendum du 22 septembre dernier sur l’ouverture des magasins, personne ne s’est avancé pour prendre la succession de la présidente, Marisa Benedetto, et de son équipe de neuf personnes.

Pour le syndic, Daniel Rossellat, venu donner la position de la Municipalité avant les débats internes, une mort de la SIC était impensable. «Nous avons besoin d’un interlocuteur, d’un organisme à consulter représentant les acteurs économiques, d’une association capable d’animer et d’attirer du monde en ville.» Pour lui, la rupture de confiance entre le comité et le syndicat Unia et la déprime des membres face aux difficultés du commerce local ne sont pas une raison pour tirer la prise. «La crise que traverse la SIC n’est pas la première et peut être une opportunité de remise en question, de s’interroger sur les limites du bénévolat et de réfléchir à une nouvelle structure de l’association.»

Avant de se retirer, il a proposé à l’assemblée de renoncer à la dissolution de la SIC en créant une cellule de crise chargée d’apporter des solutions d’ici au mois d’avril et de tenir une nouvelle assemblée générale au printemps. Une démarche que la Ville pourrait soutenir en y déléguant un médiateur, qui pourrait être le secrétaire municipal. Ce dernier assure encore jusqu’au printemps le remplacement du délégué à l’économie, que la Ville doit engager la semaine prochaine.

Concrètement, il s’agirait de professionnaliser l’association en engageant par exemple un secrétaire général salarié, capable d’assurer les affaires courantes, afin que le comité puisse se concentrer sur les aspects stratégiques de l’association. Ce dernier pourrait aussi déléguer des tâches à des groupes de commerçants, comme le prévoient déjà les statuts de la SIC. Car le dynamisme de la présidente sortante, qui s’est dépensée sans compter pour élargir le nombre de membres de la SIC, convaincre les citoyens à voter pour une heure d’ouverture supplémentaire le samedi tout en organisant un marché de Noël, dépasse les forces du commun des mortels.

Voir plus large

Dans une suite très peu protocolaire, l’assemblée a voté contre la dissolution et cinq personnes se sont annoncées pour former un groupe de travail, puis deux autres à l’heure de l’apéro. Ces sept commerçants, dont quelques jeunes, auraient pu former un nouveau comité, mais aucun ne voulait s’engager dans cette voie pour l’instant.

«Notre premier objectif sera de savoir que faire avec la SIC, qui elle doit représenter et comment l’organiser», précise Karla Meyer, chapelière de la rue de la Colombière qui a été la première à postuler. Déjà engagée dans l’association distincte des commerçants de Rive, cette nouvelle commerçante, débarquée il y a une année et demie à Nyon, estime que la SIC, comme les autorités locales, doivent voir plus large que le simple centre-ville, défendre l’ensemble des commerces de Nyon et environs.

Quant à la Convention collective de travail, qu’une majorité de la SIC voulait dénoncer lors d’un vote consultatif tenu en octobre dernier, son sort dépendra de la direction que prendra l’association.