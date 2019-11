Entre Signy et Grens, la route Blanche va s'urbaniser

La route Blanche, qui voit descendre de Saint-Cergue et des villages agrippés aux flancs du Jura des milliers de pendulaires et frontaliers, est saturée à l’arrivée de la jonction d’autoroute à Nyon. Elle risque de l’être encore plus avec le développement des parcelles de Fléchères-Nord, à cheval sur les communes de Signy-Avenex et de Grens. Ce gigantesque périmètre doit recevoir d’ici à quelques années des bâtiments administratifs et artisanaux, et très probablement une école privée internationale. Sa réalisation va débuter prochainement avec la construction d’un premier bâtiment qui prendra la place de l’Hôtel du Moulin.

«Cela fait bientôt vingt ans que le plan partiel d’affectation de ces terrains a été légalisé. On est content de voir enfin du concret», se réjouit le syndic de Grens, Luc Kilchenmann. Cela fera aussi bientôt dix ans qu’on attend un aménagement de la route Blanche (RC 19) pour faciliter la circulation des transports publics, notamment la ligne de bus Nyon-Gingins. Ce projet, initié par la Région de Nyon en 2011, fait partie du paquet de mesures de 2e génération de l’agglomération du Grand Genève et sera donc cofinancé par la Confédération. «En tenant compte de tous ces aspects, y compris le futur réaménagement de la jonction autoroutière, notre étude générale a montré qu’il fallait intervenir sur les giratoires existants pour augmenter leur capacité afin de faire face aux besoins futurs», explique Yves Menétrey, chef de projet à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Votes début décembre

Début décembre, les Conseils généraux de Signy-Avenex et de Grens auront à se prononcer sur leur participation au crédit d’étude visant à établir les plans pour la mise à l’enquête et l’appel d’offres des travaux. Une somme de 85'000 francs pour Signy et de 65'000 pour Grens, de 35'000 pour la Région et 395'000 pour l’État de Vaud. Le réaménagement vise l’agrandissement du giratoire des Fléchères, à la hauteur de Signy-Centre, qui passera à double voie et sera doté d’une nouvelle branche donnant accès au sud du quartier des Fléchères. Celui de Moulin-Veillet, à la hauteur de la route de Chiblins, sera également élargi et doté d’un by-pass pour tourner à droite en venant de Nyon vers l’Asse. Une nouvelle branche permettra de pénétrer au nord du périmètre des Fléchères, futur site de l’école internationale. «La branche côté Saint-Cergue sera conçue de manière à pouvoir passer ultérieurement à deux voies, selon les besoins», précise l’ingénieur.

Entre les deux ronds-points, distants de 500 m, la route Blanche sera élargie, afin de créer une voie de bus en site propre dans le sens Gingins-Nyon. Des arrêts de bus seront créés aux environs du giratoire de Moulin-Veillet, ainsi que des trottoirs et traversées piétonnes sécurisées. «L’idée est aussi de créer un cheminement piéton pour rejoindre la gare du Nyon - Saint-Cergue - Morez à l’Asse», explique Bruno Dard, municipal à Signy-Avenex. Le coût total de cette réalisation devrait s’élever à près de 7 millions de francs, réparti entre le Canton, la Région et les Communes concernées. Les travaux pourraient débuter en 2022.

En jonction avec l’A1

Ce réaménagement, qui devrait se dérouler dans l’idéal en parallèle avec le développement du quartier de Fléchères-Nord, doit également se coordonner avec la future transformation de la jonction autoroutière de Nyon. En février 2018, l’Ofrou avait mis à l’enquête le rallongement des présélections et des bretelles d’autoroute pour éviter les bouchons qui se forment sur les bandes d’urgence aux heures de pointe. «Il n’y a eu qu’une seule opposition, pour une hauteur de haie! Nous en sommes à la phase des appels d’offres et il faudra ensuite compter deux ans de chantier», note Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Ofrou. Ce projet, devisé à 12 millions de francs, devrait être réalisé à l’horizon 2023-2024, soit juste après la RC 19.