Six paroissiens d’une église de Lonay placés en quarantaine

Six personnes fréquentant l’Église évangélique de Lonay ont été confinées chez elles de manière préventive. C’est ce qu’a annoncé vendredi la Fédération romande d’Églises évangéliques (FREE). Toutes ont été en contact proche avec une femme qui a été testée positive au coronavirus mercredi. Celle-ci avait participé à un rassemblement de l’Église de La Porte ouverte chrétienne, qui s’est tenu à Mulhouse entre le 7 et le 21 février.

Cet événement, qui a rassemblé environ 2000 personnes, a depuis été identifié comme un foyer important de propagation du Covid-19 en France. La Suisse en subit également les conséquences, et pas uniquement dans le canton de Vaud. Vendredi, le canton de Neuchâtel a en effet annoncé dix nouveaux cas de coronavirus, huit confirmés et deux probables, tous en lien avec ce rassemblement religieux.

Mesure préventive

Pasteur de l’Église évangélique de Lonay, Marc Gallay fait lui-même partie des six personnes placées en quarantaine chez elles. Très ouvertement, il explique comment les choses se sont passées. «Cette personne était assise juste derrière moi lors d’un culte le 1er mars. Autrement dit, j’ai été à moins de deux mètres d’elle pendant plus de 15 minutes. Cela a suffi pour que le médecin cantonal prononce cette quarantaine.»

Le pasteur explique avoir été contacté le 4 mars dès que le dépistage de la paroissienne s’est révélé positif. La femme a en effet dû indiquer les personnes avec lesquelles elle avait été en contact. «Les services du médecin cantonal se sont montrés à la fois rassurants, mais très clairs. Il s’agit d’une quarantaine préventive et je ne me sens pas moi-même en péril, mais je ressens une responsabilité particulière vis-à-vis des personnes âgées que je côtoie régulièrement en tant que pasteur.»

Marc Gallay précise que n’ayant aucun symptôme, il n’a pas été soumis à un test de dépistage de la maladie. «Je dois prendre ma température deux fois par jour et signaler s’il y a une montée de fièvre.» Sa quarantaine de 15 jours court à compter du 1er mars, jour du contact avec la personne contaminée. «Si rien ne se passe d’ici au 15 mars, le médecin cantonal doit me rappeler pour lever la mesure.»

Quarantaine partagée

Entre-temps, il a pour instruction de ne pas mettre le pied hors de chez lui, une mesure qui s’applique aussi à sa femme, qui a été en contact comme lui avec la personne malade. «Je le vis comme une retraite, même si beaucoup de personnes m’appellent pour prendre des nouvelles et pour être rassurées.» Fait cocasse, les enfants du couple, jeunes adultes vivant à la maison, ne sont pas soumis au même régime. «Heureusement, ils ne passent pas beaucoup de temps ici, mais quand ils sont là, nous ne devons pas avoir de contact. Nous restons alors dans notre chambre et si nous en sortons, c’est avec un masque! Et nous ne partageons pas la même salle de bains.»

Si Marc Gallay se montre ouvert à témoigner depuis sa quarantaine, c’est, dit-il: «Pour responsabiliser les personnes qui comme moi ne sont pas à risque, mais qui pourraient transmettre le virus.» Il se montre en outre rassurant à propos de la personne testée positive. «Elle est à l’isolement, mais elle va bien. Ce n’est pas une personne âgée ou à risque», croit-il savoir. Il ajoute qu’elle est la seule membre de son Église à avoir participé au rassemblement de Mulhouse. «À l’époque, on ne parlait pas du coronavirus de la même manière qu’aujourd’hui. Elle ne se doutait de rien et nous non plus.»

Secrétaire général de la FREE, Philippe Thueler indique que, outre la personne testée positive à Lonay, la fédération a identifié une autre personne revenue du rassemblement de Mulhouse. Elle fréquente une Église membre dans le canton du Jura. «Si nous avons choisi de communiquer sur la situation de l’Église de Lonay, c’est notamment pour rendre attentives les personnes qui seraient elles aussi revenues de ce rassemblement.» Si le culte de ce dimanche sera annulé à l’église de Lonay, les autres Églises membres de la FREE continueront d’ouvrir leurs portes.

«En plus des recommandations officielles, nous recommandons de ne pas célébrer la sainte cène ou avec des gobelets et du pain prédécoupé, indique Philippe Thueler. Nous réfléchissons également à diffuser nos cultes sur internet.»