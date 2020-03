Solidarité inédite entre la Ville de Nyon et ses habitants

«Quand on a vu toutes ces propositions d’aide aux personnes confinées sur Facebook, on s’est dit qu’il fallait les regrouper pour éviter qu’elles se perdent dans le flux du web, et on a trouvé cette idée de carte interactive», raconte Fabien Wulff-Georges, un des trois citoyens, avec Patrick Buchs et Niall Macpherson, à l’origine du groupe Nyon Solidarité & Entraide Coronavirus, créé il y a quelques jours. Leur page FB cartonne, mais Patrick Buchs, conseiller communal, précise bien que leur action n’aurait pas atteint son but sans la précieuse collaboration de la Ville de Nyon.

«Regrouper les propositions de bénévoles et les services sur une carte numérique, c’est bien, mais il y a de nombreux aînés qui n’ont pas internet, qui ne sont pas connectés à Facebook, ou qui ne savent pas utiliser ces outils, relève le conseiller communal. Nous ne pouvons pas toucher tout le monde, alors que la Commune a les noms et adresses de tous les seniors. Elle peut savoir qui est dans le besoin mais elle n’a certainement pas le personnel disponible suffisant pour leur amener les courses, des repas, des médicaments et pour s’occuper des déchets. En s’alliant, nous sommes beaucoup plus efficaces.»

La Ville de Nyon a effectivement envoyé un courrier (2680 touchant 3600 personnes) à tous les aînés pour leur proposer ses services au moyen d’une permanence téléphonique et d’une adresse e-mail. Quand elle reçoit une demande d’aide, la Ville peut utiliser la carte interactive du groupe citoyen pour rechercher un bénévole ou un magasin qui livre à domicile. «Le gros avantage de cette carte, c’est que nous pouvons facilement trouver quelqu’un qui se trouve à proximité», précise Christophe Bornand, chef du Service de la cohésion sociale à Nyon.

Pavithra Ameya Simpson a rejoint Nyon Solidarité & Entraide depuis une semaine pour proposer son aide. «J’ai été contactée par la Ville de Nyon qui voulait savoir si elle pouvait donner mon numéro à deux dames qui habitent près de chez moi. J’ai bien entendu accepté. Samedi, j’ai fait les courses pour ces dames. Elles m’ont remercié mille fois. C’est incroyable de voir qu’en une semaine, tout cela s’est mis en place! Et ça réchauffe le cœur de savoir qu’il y a autant de personnes prêtes à aider.»

Vu le succès croissant de cette démarche (plus de 100 bénévoles inscrits à ce jour), la collaboration entre le Commune et ce groupe d’habitants s’est accentuée. Patrick Buchs ne cache pas que son équipe est fatiguée. «Nous avons beaucoup de travail pour assurer le suivi des demandes et le travail des bénévoles. En plus des courses, il y a aussi les chiens à promener, la gestion des déchets, le soutien pour les cours… La Commune a été d’accord de nous mettre à disposition deux de ses collaborateurs en renfort. C’est un formidable partenariat, auquel on n’était pas habitué.»

Du côté de l’Administration communale, Christophe Bornand s’en réjouit également. Il y voit une conséquence des nombreuses démarches participatives proposées à Nyon et de la politique des aînés mise en œuvre dans le but de permettre aux habitants de s’approprier leur destin. «C’est une excellente démonstration de bon sens collectif.» Autant les citoyens qui ont lancé le groupe Facebook que la Commune de Nyon espèrent que cette solidarité et les liens de proximité nés dans cette période de crise perdurent une fois que le coronavirus aura disparu.