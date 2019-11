Le sort du Centre aquatique se jouera en petit comité

Une quarantaine de pages, des plans, un acte notarié, 34 Communes impliquées, un maître d’ouvrage et de multiples intervenants, voilà un préavis peu banal à analyser pour un enseignant, un paysan ou plus globalement un élu de milice. On ne peut donc pas jeter la pierre à la commission nommée à Morges, celle-ci n’étant pas parvenue à rendre son rapport dans les délais début novembre, réclamant encore quelques mois avant de rendre son verdict. «Il faut rendre hommage à ces citoyens qui consacrent leurs soirées à l’étude d’un dossier particulièrement complexe, sans doute unique dans notre histoire», souligne Vincent Jaques, le syndic de Morges qui ne peut s’impatienter malgré un processus démocratique qui traîne en longueur, puisque les premières idées de couverture du bassin du chef-lieu remonte à… 2005 déjà.

Pendant ce temps, les promoteurs du projet continuent leur marathon dans les villages impliqués, avec une halte à Morges la semaine dernière devant une assemblée passionnée certes, mais surtout clairsemée (50 personnes environ). Avec un scénario qui semble se répéter puisqu’au terme des premières salves contre le projet (ndlr: trop grand, trop cher!), les syndics chargés de répandre la bonne parole finissent par se faire écouter et souvent même entendre, dans une partie loin d’être gagnée d’avance. «Ce n’est pas à nous, les vieux, de priver nos enfants et nos petits-enfants d’une réalisation qui fait objectivement défaut dans notre région», expliquait une dame âgée suscitant l’adhésion d’une bonne partie de ses contemporains, dont l’un a enfoncé le clou: «Je suis venu avec beaucoup de scepticisme mais je voterai oui après cette séance!»

Luc Maurer, syndic de la petite commune de Clarmont chargé de «vendre» le projet grâce à ses dons oratoires – de la veine de Bernard Tapie! – sait bien que le chemin est encore long. Qu’il a beau convaincre au pied du Jura, mais que la décision se prendra d’abord à Morges, dans l’intimité de la commission d’étude puis du Conseil communal qui s’exprimera sans doute à bulletins secrets. Et peut-être même dans les urnes, l’ancien syndic Jean-Michel Pellegrino étant sorti du bois malgré ses 82 ans pour demander un redimensionnement du projet, en particulier de son coût. «S’il y a un référendum, nous allons encore perdre 20 ans!»