Sous pression cantonale, Cossonay gèle son centre

Huit cent cinquante-cinq, c’est le nombre de nouveaux habitants du centre de Cossonay que la commune a «perdus», suite à la décision de l’organe délibérant d’adopter un plan de zone réservée lundi soir. Écrit comme ça, la décision peut surprendre, mais elle respecte en vérité une certaine logique.

Comme bien des communes vaudoises, Cossonay vit les conséquences de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) acceptée par la population suisse en 2013. Marquant une volonté de réduire l’étalement urbain, la décision s’est concrétisée depuis par la révision du plan directeur cantonal. L’outil est contraignant pour les communes et les oblige notamment à respecter les nouvelles limites de croissance. À Cossonay, il n’est par exemple plus possible de dépasser le taux de 1,7% de population supplémentaire par année entre 2015 et 2036. Problème, le plan général d’affectation (PGA), réalisé en 2014 par la Municipalité, prévoit des zones à bâtir pouvant accueillir jusqu’à 1856 personnes dans le centre du village, en lieu et place des 1001 admises par le plan directeur cantonal. Cossonay est considéré comme surdimensionné. Comprenez: si le Conseil communal refuse de «geler» les parcelles constructibles proposées par l’Exécutif en attendant de revoir partiellement son PGA, le Canton le fera à sa place et aura la mainmise sur l’aménagement du territoire du village.

Soulagement municipal

Lundi soir, le débat n’a pas été particulièrement houleux malgré la thématique délicate qui était traitée. La commission qui soutenait à l’unanimité le plan de zone réservée a tout de même émis une critique vis-à-vis de la Municipalité, qui aurait pu anticiper son surdimensionnement. «Elle poursuit une politique de nouvelles constructions ambitieuses en s’appuyant sur son plan général d’affectations de 2014. Ces démarches sont cohérentes avec les objectifs fixés dans son programme. En contrepartie, elle ne pouvait pas totalement ignorer que la révision du plan directeur cantonal aurait des conséquences sur son bilan de dimensionnement.»

Une poignée d’élus a manifesté son désaccord avec la proposition municipale, tandis que le rapporteur de la commission désamorçait les inquiétudes d’autres conseillers. Au final, le résultat du vote s’est révélé tout de même serré. Nécessitant 24 acceptations pour atteindre la majorité absolue, l’objet en a récolté 28, contre 9 refus et 8 abstentions. «On était en crainte d’un éventuel refus, car c’est un sujet émotionnel, déclare le syndic, Georges Rime. C’est un soulagement, il est préférable que le Conseil puisse rester maître des décisions touchant sa propre commune.»

Entre 1998 et 2018, Cossonay est passé de 2300 habitants à 3871. Pour le village, qui voit les immeubles pousser à une vitesse impressionnante, en particulier ces dernières années, le vote marque donc la fin d’une période d’intense urbanisation. Et ce n’est pas pour déplaire à la Municipalité. «On se réjouit que ça se calme. On n’a pas souhaité qu’autant de nouvelles constructions voient le jour en si peu de temps, précise Georges Rime. En 2014, on a réalisé un plan général d’affectation qui prévoyait un développement sur 10 à 15 ans, mais les règles du jeu ont changé depuis la mise en application de la LAT. Les propriétaires se sont tous dépêchés de construire car leurs droits à bâtir étaient menacés. Désormais, les choses se feront certainement de manière plus harmonieuse.» (24 heures)