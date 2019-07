La répétition n’est pas synonyme d’ennui à Nyon. Après un premier référendum contre la hausse d’impôts en début d’année, celui sur l’extension des horaires des commerces anime désormais la ville. Et pas de la meilleure des façons. Le débat virulent sur le premier a encore forci pour le second.

Présidente de la Société industrielle et commerciale (SIC), Marisa Benedetto est remontée. Favorable à l’extension des horaires, son association a étudié sérieusement la possibilité de déposer un recours pour invalider le référendum, avant d’y renoncer pour se concentrer sur la campagne à venir. Reste que la dynamique et pugnace commerçante n’en démord pas: «Des signatures ont été obtenues sans autorisation, lors d’actions à la déchetterie, notamment.» Ce que confirme le secrétaire municipal, Pierre-François Umiglia: «Nous n’avons délivré aucune autorisation pour cela et nous avons pris des mesures rapidement quand nous en avons eu connaissance.» Un panneau est désormais posé dans le centre de tri qui signale l’interdiction de récolter des signatures.

Le comité référendaire plaide l’ignorance. «Nous ne savions pas qu’il fallait une autorisation à cet endroit, admet Komla Kpogli, secrétaire syndical d’Unia et membre du comité référendaire. Nous aurions pu, le cas échéant, soustraire du décompte final les paraphes obtenus à la déchetterie.» Selon le Canton, la récolte sans autorisation n’aurait de toute façon pas suffi à invalider le référendum.

Un autre événement énerve profondément la SIC. Au moins cinq affiches posées pendant la récolte de signatures auraient été arrachées sans préavis à l’intérieur de certains commerces par de petits groupes d’hommes. Ces affiches appelaient à ne pas soutenir le référendum avec le slogan: «Ne signez pas la mort des petits commerces». Un commerçant, qui explique n’avoir pas de position sur le référendum, témoigne mais souhaite rester anonyme pour sauvegarder sa quiétude: «C’était lors de la grève des femmes le 14 juin. Quatre hommes sont entrés et ont commencé par enlever l’affiche collée à l’intérieur de ma vitrine. L’un d’eux est ensuite venu m’expliquer pourquoi il avait ôté l’affiche», raconte-t-il en précisant que l’intervention s’était toutefois déroulée dans le calme.

«Si cela s’est passé, nous nous en désolidarisons, insiste Komla Kpogli. Cela n’aurait pas dû arriver. Nous menons de notre côté une campagne à la loyale.» Le membre du comité référendaire ajoute attendre avec impatience le débat de fond sur l’extension de l’horaire des commerces.

Après l’annonce mardi de la date du scrutin (le 22 septembre ), la campagne devrait se mettre en veilleuse jusqu’à la rentrée scolaire fin août. En attendant, la Ville ne restera pas les bras croisés. Son administration est en train de rédiger un document qui définira de manière très cadrée l’entier du processus pour les référendums, du dépôt au vote. «Les interdictions des zones interdites à la récolte des signatures en feront partie», précise Pierre-François Umiglia.

La procédure devra être prête rapidement, puisqu’un troisième référendum pourrait être lancé cette année, cette fois-ci sur le règlement qui légalisera la démolition du plus grand immeuble locatif nyonnais à la Suettaz.