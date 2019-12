Un tournant historique pour la Cité Radieuse d'Échichens

La Cité Radieuse, à Échichens, qui accueille des personnes en situation de handicap et les accompagne au quotidien, a lancé vendredi la première étape d’un grand projet qui permettra, d’ici à 2025, de reloger l’ensemble des résidents dans des bâtiments modernes et adaptés à leurs besoins.

Estimée à environ 11 millions (dont 20% de fonds propres), cette construction est la promesse d’un nouveau confort de vie pour les pensionnaires de l’institution. «C’est un magnifique projet, qui favorise l’intimité des habitants et leur autonomie, confirme Nicolas Gremaud, directeur adjoint de la Fondation Cité Radieuse. J’ai vraiment été bluffé par la proposition des architectes.»

Bâtiment adapté

Conçue par le bureau lausannois Joud Vergély Beaudoin Architectes, la future réalisation proposera quatorze logements dont les aménagements ont été spécialement pensés pour les personnes handicapées. Ainsi, les espaces seront divisés par des murs sans angle pour faciliter la circulation en fauteuil roulant. Les chambres seront accessibles directement depuis les couloirs, sans devoir passer par les lieux communs, ce qui permettra de préserver l’intimité des résidents. De plus, le bâtiment sera écoresponsable et intégrera des solutions énergétiques renouvelables.

La pose de la première pierre s’est déroulée devant une foule nombreuse et en présence de la conseillère d’État Rebecca Ruiz et du Prix Nobel Jacques Dubochet, parrain de la Cité Radieuse. «Quelle belle journée, qui marque un tournant historique!» s’est réjoui le président de la Fondation, Raoul Cruchon. Le bâtiment devrait voir le jour au printemps 2021. D’importantes rénovations des logements actuels, qui datent de 1967, suivront dans un second temps.