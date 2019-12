Le train des gourmands doit se refaire une santé

C’est une offre qui a explosé ces dernières années, mais qui n’est toujours pas sur la voie de la rentabilité. Le BAM Saveur, qui est désormais exploité par l’association La Voie des Sens, cartonne pourtant à chaque sortie, mais il lui faut un coup de neuf. De Morges à L’Isle, dans des wagons historiques, les passagers peuvent en effet profiter du paysage, d’un menu de saison ou d’une initiation à la dégustation, mais l’automotrice – dont la mise en service remonte à 1943 – n’est pas apprêtée pour recevoir des convives.

«Nous constatons un véritable engouement pour cette offre et nous affichons complet la plupart du temps», explique François Gatabin, directeur des MBC et président de l’association. «Nous ne pouvons malheureusement pas recevoir davantage de monde lors de nos sorties, ce qui fait que nous bouclons chaque année sur un déficit. Avec une automotrice remise au goût du jour, qui pourrait fonctionner seule, par exemple pour une soirée d’entreprise ou des cocktails privés, nous pourrions encore dynamiser le programme et viser l’équilibre.»

Une souscription ainsi qu’un financement participatif ont été lancés, et si les partenaires et fournisseurs de la compagnie, comme les soutiens institutionnels, ont fait preuve d’un enthousiasme immédiat, celui du public se fait un peu attendre. «Nous avons déjà récolté 450'000francs sur les 550'000 nécessaires, ce qui fait que nous sommes très optimistes», se réjouit le président.

«De nombreux habitants du district ont forcément pris un jour cette automotrice pour aller en course d’école, se rendre au travail ou en excursion. Nous trouverions sympathique qu’ils participent à cette action car ce train est un peu le leur.»

Outre les Vins de Morges, qui organisent régulièrement des dégustations et qui disent «apprécier ce cachet unique qui fait de l’effet», de nombreux acteurs du terroir local sont impliqués. L’action court jusqu’à la fin du mois de février et toutes les informations figurent sur le site.