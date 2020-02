Un tremplin pour les start-ups locales

L’ambiance était propice aux idées innovantes jeudi soir à Morges. L’espace de travail partagé Society Coworking accueillait la première édition du Morges City Start-Up, un incubateur qui souhaite donner un coup de pouce aux jeunes entreprises, associations ou porteurs de projets de la région. Ce concours, qui a été imaginé par le Morgien Emre Tekdogan, fondateur de l’espace de coworking, a pour ambition d’apporter un élan créatif à la ville: «Comme enfant de Morges, je suis très attaché à cette commune. Quand j’ai créé cet espace de travail partagé en 2016, mon idée était de pouvoir rassembler les jeunes entrepreneurs et les personnes plus expérimentées sous un même toit, dans un but de partage. À ce moment, j’avais déjà en tête l’idée d’un tremplin pour appuyer les habitants dans leurs ambitions. Je suis très heureux car nous avons reçu de nombreux dossiers de candidature. J’espère que cela continuera l’année prochaine!»

Du côté de la Commune, on se réjouit aussi de cet événement et de l’engouement qu’il a suscité. «Morges est une ville en plein développement et nous ne pouvons que louer le dynamisme de ces jeunes entrepreneurs qui participent à la vitalité de notre tissu économique», a souligné la municipale en charge des Finances et de la Promotion, Mélanie Wyss.

Cinq minutes pour séduire

Sur les 17 dossiers déposés, dix ont passé le cap pour participer à la sélection finale. Chaque participant a disposé de cinq minutes pour défendre son projet et ainsi convaincre les membres du jury, composé de représentants des partenaires de l’événement. Au terme de la soirée, les cinq entreprises qui ont remporté le plus de points se sont vu offrir des places à l’espace de coworking, les prix allant de 2250 à plus de 10'000 francs. C’est une habitante de Cottens, Margot Stuart, qui l’a emporté grâce à sa plateforme Verifylt, qui permet de traquer la contrefaçon des objets de luxe . Elle a devancé l’entreprise genevoise Hoffa et son sac à dos qui fait également office de protection pour le dos des motocyclistes, skieurs ou autres amateurs de sports à risques. Tole Factory, basée à Montricher, qui souhaite proposer des produits à base de tôle en un clic, se place en troisième position. Les perdants ne le vivaient pas trop mal: ils ont bénéficié d’une occasion inédite de «vendre» leur projet ou leur produit face à un jury d’experts en cinq minutes et, qui sait, se faire connaître.

Jusqu’ici peu profilée sur le plan économique malgré la présence sur son sol de plusieurs multinationales et de multiples PME, Morges en a fait une priorité de la législature via notamment la création d’un poste de délégué à la promotion économique et la tenue de soirées thématiques.