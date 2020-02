Les Trois P'tits Tours auront leurs Hivernales

En fin d’année dernière, Yvan Schwab, véritable âme du théâtre des Trois P’tits Tours, quittait le comité ainsi que quatre autres membres après plus de 35 ans passés aux manettes. Un nouveau chapitre pour cette institution morgienne. «C’est un tournant, mais pas pour autant un nouveau départ, car plusieurs d’entre nous faisaient déjà partie du comité, précise Grégory Vagnières, membre dudit comité. Il y a de la continuité mais nous avons envie de saisir l’opportunité de mettre en place de nouvelles choses.» Et son compère Julien Rochat de compléter: «Il y a évidemment une minipression de prendre la suite d’Yvan Schwab, qui réalisait tout de même un spectacle par année. Mais c’est un vrai challenge, c’est ce qui est excitant et on a tout entre les mains pour bien faire.»

Les Hivernales

C’est dans cette optique que le comité a décidé de mettre sur pied un festival des arts de la scène. «L’idée est de donner libre cours à la création, détaille Coralie Gil, membre du comité. Tous les artistes qui font partie de la programmation ont déjà collaboré avec nous d’une manière ou d’une autre mais, cette fois, on voulait leur laisser la place et leur donner carte blanche pour proposer quelque chose qui leur plaît.» Quant au nom du festival, les organisateurs sont allés au plus simple. «Nous sommes en hiver, alors Les Hivernales ça sonne plutôt pas mal, sourit Grégory Vagnières. Mais il n’y a aucun lien avec celles de Nyon.»

Au menu des huit jours qui composent le festival, un programme varié et riche, à l’image de ce qu’ont l’habitude de proposer les Trois P’tits Tours. Les productions «Revers» et «Lady in Red» ouvriront le bal vendredi 28 et samedi 29 février. La première est une représentation de danse-théâtre entre fiction et récit d’un avocat danseur qui arrête de plaider, la seconde est un concert étrange qui a pour but de recréer l’univers de «Twin Peaks», la célèbre série de David Lynch. «Il y aura aussi de la musique le 1er mars avec le Soukulelestic Power Orchestra, un orchestre de 9 ukulélés, explique Coralie Gil. Ils revisiteront des airs connus et moins connus pour un concert original.»

Une soirée plus poétique sera présentée les jeudi 5 et vendredi 6 mars avec «Be my Marguerite», qui mêle des interviews de Marguerite Duras et des propos plus actuels pour présenter une création originale alliant jeu, danse, dessin, vidéo et musique electro. Du 12 au 14 mars, les dernières productions seront de la danse et de la création sonore avec «Face» et «Déambulations immobiles».

Au moment de débuter cette première édition des Hivernales, le comité se montre serein et impatient. «On se réjouit d’avoir le retour du public, confirme Grégory Vagnières. Si tout se déroule bien, on pourra envisager une seconde édition.»