Un abri PC géant prévu à Bussy-Chardonney

Commencés en début d’année, les travaux du futur immeuble communal de Bussy-Chardonney, qui comporte douze logements et un parking souterrain, sont en pause depuis avril. Un arrêt qui n’a pas manqué de susciter la curiosité dans le village. Mercredi 19 juin, c’est la syndique Laurence Cretegny qui a apporté des explications au Conseil général. «En février, j’ai reçu un appel du commandant de la Protection civile du district de Morges, le lieutenant-colonel Marc Dumartheray, afin de m’interpeller sur le fonds à disposition pour la création d’abris PCi et du manque de places sur le territoire de Bussy-Chardonney et dans la future commune de Hautemorges.» À la suite de ce contact, les représentants des villages prochainement fusionnés (Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery) se sont réunis dans le but de trouver une solution pour les quelque 900 places manquantes sur le territoire de Hautemorges.

Pour rappel, selon la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi): «Chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation et atteignable dans un délai raisonnable (…) Tout propriétaire qui construit une maison dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement qui va dans un fonds communal.» Ce fonds doit servir à financer la construction, la modernisation ou l’entretien d’abris publics. La loi impose aux communes d’utiliser le solde de leur fonds d’ici à février 2025, faute de quoi ces montants retourneront au Canton.

Après réflexion quant aux possibilités existantes sur le territoire des six localités, les Municipalités ont constaté qu’aucune option n’était envisageable d’ici au délai de 2025, excepté celle de Bussy-Chardonney. Un abri public de 735 places sera ainsi créé dans le parking souterrain de l’immeuble en cours de réalisation. À l’image de ce qui a été fait à Beausobre par exemple, le sous-sol de l’habitation pourra accueillir les villageois en cas de catastrophe. «Cette infra­structure est une occasion unique de combler le déficit actuel, a relevé Clément Lopez-Polo, chef de section du Service de la sécurité civile et militaire. Aujour­d’hui, la probabilité d’avoir besoin de ce genre de structures augmente constamment. Notamment avec les tempêtes soudaines, les ouragans et les tornades, des éléments de plus en plus courants avec le réchauffement climatique.» (24 heures)