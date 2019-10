Un accord avec les écologistes relance le projet Dôle-Dappes

Les partenaires français du domaine skiable Dôle-Tuffes ont su faire preuve de bon sens et d’ouverture en signant jeudi un protocole transactionnel avec France Nature Environnement Bourgogne - Franche-Comté, une fédération d’associations de protection de la nature qui avait fait recours, en septembre dernier, contre le projet de modernisation du domaine skiable transfrontalier.

Le Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses (SMDT), la Communauté des communes des Rousses et le département du Jura ont validé des modifications importantes au projet initial, tout en conservant l’essentiel, soit la création d’un télésiège de liaison entre les Tuffes et la Dôle, la modernisation des équipements entre les Jouvencelles et le sommet des Tuffes et les aménagements côté suisse, soit la création d’un parking et la construction d’un bâtiment d’accueil. Les Rousses abandonnent en contrepartie le projet de piste de compétition, qui représentait plus de la moitié des déboisements prévus, ainsi que la création d’une piste verte et didactique. Des éléments supplémentaires qui devaient donner aux Rousses, déjà Centre national de ski nordique et hôte pour les prochains JOJ de Lausanne des épreuves de saut à skis, de biathlon et de combiné nordique, une offre supplémentaire en ski alpin. La station a compris qu’en maintenant cette option, elle risquait de compromettre tout l’avenir du domaine skiable franco-suisse, dont l’exploitation a été confiée il y a quatre ans à la Société de gestion de la station des Rousses (Sogestar).

Philosophie «4 saisons»

Face à des écologistes qui ne croient plus en l’avenir d’une station de ski de moyenne altitude, le SMDT s’est donc engagé à mettre en œuvre la philosophie «4 saisons» du domaine. Les canons à neige étant déjà interdits du côté suisse, il s’engage à ne pas réaliser de nouvelles infrastructures de stockage d’eau ni à augmenter la capacité de la réserve existante. Ni à puiser dans le réseau d’eau des Rousses ou dans son lac.

Le SMDT favorisera donc les réseaux de randonnée pédestre, le vélo et le ski nordique, la valorisation du patrimoine agrosylvopastoral, avec de nouveaux services aux usagers au val des Dappes, notamment le bâtiment d’accueil Lapin Blanc, nouvelle porte d’entrée du domaine réalisée côté suisse. Dans ce protocole, le président du SMDT, Sébastien Benoit-Guyot, s’engage à lancer une étude environnementale préalable à l’usage des remontées mécaniques durant l’été, qui devra être soumis à un accord d’un comité de suivi, où siégeront des représentants de Région de Nyon et de deux associations suisses de protection de l’environnement, dont Pro Natura. Rappelons que du côté vaudois, le fonctionnement estival du télésiège de la Dôle n’est pas autorisé par son PPA et que Télé-Dôle avait dû batailler tout aussi ferme avec les écologistes vaudois pour réaliser ses projets.

Soulagement côté suisse

Une fois le protocole signé par toutes les parties, France Nature s’engage à retirer son recours. Au grand soulagement de Télé-Dôle, propriétaire des installations suisses, et de Région de Nyon, qui étaient prêtes à démarrer les travaux cet été déjà, mais y ont renoncé vu les incertitudes qui planaient côté français. «On peut donc raisonnablement espérer commencer le chantier le printemps prochain», se réjouit Patrick Freudiger, directeur de Télé-Dôle.