Un ex-élu veut bousculer les schémas politiques

Le 8 août 2018, les fondateurs du Mouvement citoyen de la région morgienne pour l’action politique en faveur de la décroissance et l’alternative se réunissaient pour la première fois, au parc de l’Indépendance. Il y a une année pile. Mais dans la tête d’Antoine André, le Morgien à l’origine du mouvement, cela fait déjà plus de cinq ans que germe l’idée d’une forme de politique un peu différente.

«J’ai compris il y a longtemps que quelque chose ne fonctionnait pas dans notre société et que les politiques actuelles étaient incapables d’opérer les changements nécessaires sur le court, moyen et long terme, raconte cet ancien conseiller communal Vert. Je suis persuadé que le problème ne vient pas des gens, mais de la structure elle-même, de nos fonctionnements et de nos schémas sclérosés.»

Lassé de voir l’énergie fournie durant sa législature pour «des pas de Lilliputiens», Antoine André se détache de son parti, sans certitude de la tournure que va prendre la suite. C’est au fil de nombreuses lectures que le militant puise l’inspiration d’une alternative au schéma politique traditionnel.

La rencontre avec Marc Sneiders est également déterminante dans son cheminement, car c’est avec lui qu’il découvre le principe de gouvernance partagée. Les deux hommes décident de mettre sur pied le premier rendez-vous du Mouvement citoyen à Morges, durant lequel ils choisissent d’utiliser la technique du bocal à poissons: les participants sont disposés en deux cercles concentriques, chacun pouvant participer au débat selon des règles précises, basées sur des principes de communication non violente. Un apéritif servi avant la séance permet d’instaurer un climat de partage et de confiance. «35 personnes sur les 42 qui étaient présentes ont pris part à la discussion, se souvient Antoine André. Cela m’a semblé très sain car dans le milieu traditionnel, ce sont souvent les mêmes qui prennent la parole.»

Dès octobre 2018, ce sont deux journées de séminaire sur la gouvernance organique qui sont organisées, afin de définir les contours du mouvement et d’apprendre ensemble les nouveaux concepts de fonctionnement. Quatre sous-groupes seront issus de ces rencontres, dont chacun s’est donné une tâche principale à réaliser: le nettoyage de la Morges en septembre, des balades thématiques en nature, le combat contre l’invasion de la publicité et, pour le groupe racine, la coordination et la facilitation des autres ensembles.

«Le mouvement compte aujourd’hui une centaine de participants, de Nyon à Lausanne, estime Antoine Anfré. Ils proviennent de tous milieux sociaux et de toutes tranches d’âge.»

Si les actions menées peuvent sembler presque anodines, l’organisme espère rapidement gagner en ampleur. «Il n’est pas évident de décoloniser notre imaginaire et de déconstruire les schémas qui nous régissent, mais il est absolument essentiel de réaliser que notre société est au bord du précipice et qu’un changement radical de paradigme est nécessaire, avance le Morgien. Nous n’avons pourtant pas d’alternative que de prendre conscience de cet état d’urgence et d’agir en conséquence de manière responsable, non seulement individuellement mais également en tant que collectif.»