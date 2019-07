Un film noir mettra Nyon sens dessus dessous

Un attentat est prévu à la rue du Temple dans une quinzaine de jours. Ce n’est pas la police qui le communique mais le réalisateur nyonnais Marc Décosterd. Il tourne actuellement dans sa ville son quatrième long-métrage.

Des scènes d’action telles des courses-poursuites ou une fusillade à la Kalachnikov sur une terrasse du centre-ville sont au programme. Chose rare, l’Administration communale a envoyé un communiqué pour avertir le public de ces événements extraordinaires qui ne manqueront pas de susciter l’inquiétude. Des flyers seront aussi distribués par l’équipe du film pour prévenir les habitants concernés.

Marc Décosterd a déjà commencé à tourner les premières scènes. Pendant la nuit en début de semaine, il a occupé, avec ses caméras et ses acteurs, le Fishermen’s Pub, à Rive. Il sera possible de l’apercevoir d’ici à fin août ailleurs à Nyon: devant l’hôpital, à la rue de la Vy-Creuse, sur la place de Savoie, à la rue du Temple ou encore sur la place du Château. Si le cœur de son film se passe dans sa ville, il tournera aussi dans d’autres communes vaudoises et fribourgeoises.

Dans «Vasectomia», le titre de son long-métrage, il explore à nouveau un univers d’une grande noirceur faite de violence. «Ce sera en réalité mon premier film sur la violence, mais ce sera celui où il y en aura le moins», souligne le Nyonnais. «Elle sera surtout suggérée», précise sa complice Sandrine Buttin.

Le scénario met en scène la descente aux enfers de deux copains d’enfance sur fond de fanatisme religieux. En se retrouvant à 40 ans, l’un est devenu pasteur fondamentaliste et l’autre est un chômeur. Ils partent dans un road trip punitif basé sur les péchés des paroissiens. L’histoire est née à la suite de l’attentat du Bataclan que Marc Décosterd a vécu à Paris. «Par ce film, je veux montrer que la violence peut s’immiscer dans la vie de n’importe qui et comment elle se répand. Mais je veux surtout démontrer qu’elle n’est jamais une solution», souligne l’ancien présentateur de l’émission culturelle de Nyon Région Télévision, aujourd’hui professeur de cinéma dans une école spécialisée à Genève.

Le long-métrage – produit avec un budget minuscule mais qu’avec des professionnels – devrait sortir en avril ou en mai 2020. Il partira ensuite tenter sa chance dans différents festivals francophones. (24 heures)