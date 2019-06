Un incendie mineur fait des dégâts à la Ville de Nyon

Ce matin avant 6h30, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la Police Nyon Région et du service de l'Urbanisme. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers et aucun blessé n'est à déplorer.

Les flammes ont toutefois causé des dégâts dans le bâtiment de la place du Château. Des problèmes techniques empêchent le fonctionnement normal des services concernés durant la journée de vendredi. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Ville indique que les guichets de la police et de service de l'Urbanisme sont momentanément limités. Elle invite la population à remettre à plus tard, si c'est possible, les visites à ces deux guichets.

La perturbation durera jusqu'en début de semaine prochaine. (24 heures)