Les élus d'Arnex sortiront du trou

La construction de quatre des six immeubles prévus dans le plan de quartier du Viez avait permis à Arnex, la plus petite commune du district de Nyon, de doubler sa population. En décembre 2018, elle affichait fièrement 235 âmes. On prévoyait encore d’y construire deux immeubles et une salle communale. Car depuis 1989, les membres du Conseil général siègent dans un creux, sous terre, dans l’abri de Protection civile aménagé à l’écart du village. «Avant, quand on était 63 habitants, le Conseil siégeait au greffe communal! Mais c’était devenu trop petit et l’abri était la seule pièce assez grande pour faire des séances», explique le syndic, Christian Graf.

Il y a quelques années, la Municipalité a passé de trois à cinq membres, et les rangs du Conseil se sont étoffés. Le besoin d’une salle plus grande s’est fait sentir. Mais jusqu’ici, la Commune n’avait pas les moyens financiers de construire elle-même la dernière étape du Viez. C’est finalement la coopérative Cité Derrière, à laquelle on a accordé un droit de superficie de nonante-neuf ans, qui réalisera les deux petits immeubles comptant en tout 14 logements mis en location à prix coûtant.

L’un d’eux comprendra au rez-de-chaussée une salle communale permettant d’accueillir 120 personnes. «Il n’y aura pas de scène, mais un petit foyer pour amener boissons et nourriture, ainsi que des tables et des chaises pour les séances du Conseil ou pour toute société ou famille qui voudrait y organiser une fête», précise le syndic.