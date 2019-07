«More for Less (M4L) a été conçue pour maintenir le pouvoir d’achat des retraités, et autres pensionnés, qui ont vu fondre leurs rentes», explique Patrick Boner, actif dans la gestion des caisses de retraites depuis plus de 30 ans. Le Nyonnais a constaté qu’une personne perd souvent plus de 30% de son budget une fois à la retraite. Il a donc créé M4L, une plateforme sur internet qui permet aux membres inscrits d’obtenir des rabais conséquents chez des membres fournisseurs de services ou autres commerçants en tout genre.

Comment ça marche? Pour s’inscrire, les personnes (résidant en Suisse, au bénéfice d’une rente du 2e pilier, de l’AVS, de l’AI, ou de survivant) paient une cotisation annuelle de 120 francs et reçoivent alors une carte de crédit ou de prépaiement (VISA CornèrCard aux couleurs de M4L), selon leur choix. Grâce à cette carte, les membres inscrits bénéficient de rabais (de – 5% à – 45%) chez les partenaires de M4L (centres de soins, magasins spécialisés ou d’alimentation, restaurants, garages, conseils juridiques et fiduciaires, assurances privées, services à domicile, loisirs et voyages…).

De vrais rabais, et durables

En dehors de la conception même du système, le gros du travail a été de trouver ces partenaires. «Il a fallu constituer une offre qui puisse répondre le plus largement possible aux besoins des retraités, relève Patrick Boner. Les partenaires s’engagent à offrir de vrais rabais, plus intéressants que ceux qu’ils pourraient proposer à des clients lambda, et durablement. Les négociations sont parfois longues, mais à ce jour nous avons une liste de 70 partenaires, que nous comptons élargir à 850 en Suisse romande et à 6000 dans toute la Suisse d’ici à 5 ans.»

«Les fins de mois sont difficiles. J’ai choisi la carte avec prépaiement, pour ne pas risquer d’être à découvert»

Thomas Vanhove, directeur de Harley-Davidson Lausanne, a été le premier à signer avec M4L en mars dernier. Il ne cache pas ses motivations commerciales. «La plateforme de More for Less permet d’attirer de nouveaux clients. On a déjà des clients retraités qui ont du temps pour faire de la moto. Pour l’instant, une personne a acheté une moto avec la carte, qui permet aussi d’avoir des rabais sur les accessoires et les réparations.»

Et du côté des bénéficiaires, quel est le nombre d’inscrits après cinq mois? «Nous en avons 150, dont seulement 10% sont des individus, annonce le patron de M4L. Tous les autres proviennent d’une caisse de pension genevoise qui a offert la carte à tous ses membres, au prix de groupe de 100 francs. À terme, nous pensons que les institutions de prévoyance seront nos principaux clients. Elles annoncent de mauvaises nouvelles depuis 2008. Avec cette carte, elles peuvent enfin améliorer leur image. Pour les individus, il faut être patient.»

Vers une offre élargie

Les rares inscrits semblent pourtant satisfaits du système proposé, à l’instar de Claude Lai, 69 ans. «L’idée est excellente et le fonctionnement est très simple. J’utilise notamment ma carte chez Picard pour acheter des plats préparés et j’ai acheté des chaussures chez Aeschbach. En deux mois, j’ai déjà remboursé ma cotisation. J’aimerais qu’il y ait davantage de propositions pour les loisirs et les voyages.» Michel Perret, 66 ans, photographe, est aussi ravi: «Les fins de mois sont difficiles. J’ai choisi la carte avec prépaiement, pour ne pas risquer d’être à découvert. Je peux aller de temps en temps au Restaurant Perdtemps, mais j’aimerais que M4L propose plus de magasins d’alimentation.»

Patrick Boner et ses six collaborateurs ont bon espoir d’élargir l’offre pour répondre à tous les besoins des personnes concernées, et ainsi contribuer à maintenir leur pouvoir d’achat à un bon niveau. «Nous proposons un label, sous forme de logo qui signifie: «Ici, on se soucie des retraités». C’est porteur pour nos partenaires. Et puis nous avons un autre but, celui de soutenir les petits commerces de proximité et l’économie locale en général. Avec notre système, nous incitons les personnes détentrices de la carte à se rendre dans les magasins et chez les prestataires de services proches de chez eux.»