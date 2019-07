Un petit «chalet de Noël» pour assurer la promotion du tourisme régional

Si Aubonne n’avait pas encore montré un engagement très visible pour la promotion de son patrimoine, c’est désormais chose faite. La récente création d’un point «I» (lieu d’information) sur la place de l’Ancienne-Gare marque en effet la volonté de la Société de développement (SDA) et de la commune de dynamiser l’offre touristique de proximité alors que Morges dispose d’un office permanent et Bière d’une Maison du tourisme flambant neuve.

À peine sortis du car postal, les visiteurs tombent nez à nez avec le chalet couleur bordeaux, où des passionnés se font un plaisir de transmettre tous les renseignements nécessaires sur les attractions de la région, les hébergements et l’artisanat local.

Cette nouvelle installation remplace les prestations de base qu’offrait le kiosque situé juste en face et qui complétait un espace à l’Hôtel de Ville, ouvert uniquement en semaine et durant les horaires de l’administration. «Nous avons vraiment des touristes qui viennent à Aubonne et nous nous devions de leur proposer un espace d’accueil adéquat», se réjouit la présidente de la SDA, Jacqueline Cretegny. Jusqu’au mois de septembre, le chalet sera ouvert le samedi et le dimanche (le vendredi en fonction des manifestations) et deviendra une vitrine importante du tourisme local.

L’initiative – lancée par la Société de développement qui a d’ailleurs financé le chalet – a reçu le soutien de la part des autorités et fait l’unanimité au sein du Conseil communal, ce dernier lui ayant accordé sans sourciller un crédit de 10 000 francs pour la mise en place du chalet. Les heures de permanence seront assurées par un personnel que la SDA fournira avec l’aide financière de la Ville, pour un budget de fonctionnement estimé à 12 000 francs. Un partenariat qui devrait notamment faire le bonheur de l’Arboretum, la vieille ville et le commerce en général. (24 heures)