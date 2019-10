Un premier bâtiment projeté à Signy-Park

La société néerlandaise Nemaco, promoteur du Terre Bonne Business Park d’Eysins, peut enfin commencer à réaliser ses projets sur les terrains qu’elle a rachetés en 2014 au nord de Signy-Centre. Ce périmètre de 73'000 m2 , situé à cheval sur les communes de Signy-Avenex et de Grens, devrait accueillir dans sa partie sud des surfaces pour des activités du secondaire et du tertiaire, et dans sa partie nord une école privée internationale, Dulwich International. Aujourd’hui, les promoteurs mettent à l’enquête publique la réalisation d’un premier bâtiment qui remplacera le vieil Hôtel-Restaurant Le Petit Moulin (ex-Pressoir).

Prévu le long de la route Blanche, ce grand immeuble est calibré pour recevoir une société qui produit des marchandises. Côté route, il sera flanqué d’accès pour les camions et de quais de déchargements. «La partie côté Jura, de 600 m2 , est une halle de stockage, l’autre partie, côté lac, sur trois niveaux, étant réservé aux bureaux et à la production. Mais il est trop tôt pour dévoiler le nom du futur occupant. Nous sommes encore en discussion, l’une des sociétés potentielles venant du domaine de la biotech», développe Aubin Chaland, responsable du développement chez Nemaco.

L’entrée principale sera située de l’autre côté du bâtiment. On y accédera par un nouvel embranchement créé au giratoire de Signy-Centre, qui contournera l’actuelle station-service Avia, qui reste en place. Ces accès ont été conçus pour s’intégrer au réaménagement de la route Blanche, prévu par le Canton pour 2022, qui prévoit notamment la création d’une voie de bus et des présélections pour juguler la mobilité autour de ce futur quartier.

Si tout va bien, Le Petit Moulin, qui a déjà été remplacé près de la jonction de Nyon par un nouvel hôtel-bowling, sera démoli et le chantier lancé début 2020.