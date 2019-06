Un scénario digne d’un mauvais film à Tolochenaz

Quelle autre commune que celle connue pour avoir accueilli Audrey Hepburn pourrait-elle être le théâtre d’une telle tragicomédie? Jugez plutôt.

En janvier, SudVillage, plan de quartier massif prévoyant l’arrivée de 2500 habitants, passe la rampe du Conseil communal pour être propulsé en référendum populaire. Un cameraman filme alors les quatre heures et demie de débats en prétendant réaliser un reportage pour la chaîne régionale La Télé. Problème: il n’en est rien. Des élus déposent recours contre la décision du Conseil, estimant avoir été influencés par la présence de la caméra. À la séance suivante, en mars, des conseillers interpellent la Municipalité: Qui était ce cameraman? Qui l’a mandaté? Dans quel but? Aucune réponse de l’Exécutif, qui affirme n’être au courant de rien. Le mystère persiste jusqu’à lundi, date de la dernière réunion. En ouverture de séance, un point est ajouté à l’ordre du jour: «Révélation sur l’affaire du cameraman de janvier 2019».

Hugues Salomé prend la parole au nom des recourants et rappelle que la préfète du district avait identifié le fameux cadreur. Il aurait été mandaté par B4 communication, une agence venant en appui aux propriétaires des terrains concernés par le plan de quartier SudVillage. «Les échanges d’e-mails que l’on a obtenus laissent clairement penser que les images prises ne l’ont pas été pour le compte d’un média public, mais pour les propriétaires et promoteurs du projet, commente le conseiller, s’appuyant sur un échange d’e-mails impliquant Scope development (ndlr: le représentant des propriétaires de SudVillage), à qui les honoraires du cameraman auraient été facturés. Dans quel but? Pour quel usage? Aucune idée. Ce qui est clair, c’est que si j’avais eu cette information, je n’aurais personnellement pas accepté d’être filmé ce soir-là.»

Le représentant des propriétaires, Florian Wengeler, repousse ces accusations. «Les informations communiquées sont erronées. Comme elle l’a confirmé formellement, B4 communication a pris seule l’initiative de mandater un cameraman en vue de la séance du 28 janvier 2019. B4 a par ailleurs confirmé que toute mention de Scope development pour adresse de facturation des prestations du cameraman constituait une erreur.» Et de préciser: «Nous n’avions aucune information particulière à fournir à la Commune au sujet d’une initiative qui nous était étrangère.»

Municipalité muette

Car les procédures ont aussi permis aux recourants d’accéder à des échanges d’e-mails de la Commune. Et de voir que la Municipalité avait eu vent de l’identité du cameraman avant la séance du 4 mars. «Pour quelles raisons n’avez-vous pas partagé cette information avec nous alors que la question vous a été posée ce soir-là?» demande Hugues Salomé. «Nous ne savions pas par qui il était mandaté. Nous étions en cours de procédure et ne voulions pas vous communiquer cette information dans un tel contexte», se défend le syndic, Salvatore Guarna.

À Tolochenaz, on assiste ces trois dernières années à une véritable saga politique. En 2016, un double référendum populaire est accepté, mais des recours ont été déposés pour dénoncer l’ingérence de la Municipalité dans la campagne. Des arguments finalement validés par le Tribunal fédéral. La nouvelle votation voit les deux objets rejetés, fin 2018. Les tensions sont vives entre une partie du Conseil et la Municipalité.

L’atmosphère délétère semble se propager dans le Conseil depuis. Pour preuve, le respecté président Christian Mongenet a annoncé lundi quitter le perchoir, à la surprise générale. «Le lien de confiance a été rompu avec ma secrétaire, Monique Robin, qui a déposé un recours incriminant mon comportement lors de la séance de janvier», a-t-il commenté. La secrétaire, également femme d’un élu vivement opposé à la Municipalité, n’est pas en reste, après avoir vu en mars son intégrité être remise en cause par Martin Zwahlen, un conseiller qui s’est fait sermonner par le président et qui s’est excusé à demi-mot lundi soir. Sans oublier Catherine Sutter, scrutatrice et femme d’un municipal, attaquée par des recourants l’accusant d’avoir envoyé un e-mail les décrédibilisant à B4 communication. Ambiance… (24 heures)