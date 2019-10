Une association au service du nouvel orgue du Temple

En février 2018, le remplacement de l’orgue du temple pour environ 1 million de francs avait pratiquement fait l’unanimité au sein du Conseil communal. Mais les élus avaient tout de même émis un souhait: le lancement d’une recherche de fonds, et ce «dans une volonté de gestion saine et raisonnable des finances publiques».

«J’étais présent à la séance et cette demande n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd», reconnaît Denis Pittet, ancien municipal. Depuis, ce paroissien engagé s’est attelé à créer une structure capable de mener à bien l’opération. Le 28 mai dernier, l’Association des orgues Ahrend du temple de Morges était officiellement constituée.

Depuis cette date, une bonne nouvelle est parvenue au comité, composé de six membres. La Loterie Romande s’est en effet engagée à financer 200'000 francs du nouvel instrument. «Tout a été très vite. Il s’agit là d’une aide substantielle et nous sommes tous reconnaissants.» Si l’association continue à chercher des fonds, elle n’a pas pour autant d’objectif chiffré. «Nous allons encore contacter des fondations et chacun peut devenir membre en remplissant le formulaire d’adhésion sur notre site internet (ndlr: orguesahrendmorges.ch).»

Outre l’appel aux dons, le comité s’est fixé d’autres buts. «Cette demande du Conseil a servi de déclic pour la création de l’association, mais son objectif principal est désormais ailleurs: nous souhaitons favoriser le rayonnement de cet instrument et en faciliter l’exploitation.» Cela va de l’organisation de concerts à l’enseignement de l’orgue. Et Denis Pittet d’ajouter: «La manufacture allemande Ahrend, qui a été retenue dans ce dossier, est de renommée internationale. Ne pas faire vivre cet outil formidable, ce serait comme disposer d’une Mercedes et la laisser tout le temps au garage.»

Si le temple est provisoirement orphelin de ses orgues, il les retrouvera à la fin de l’année 2021. D’ici là, un instrument d’appoint provisoire a été installé.