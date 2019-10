Une fenêtre sur le monde pour les artistes morgiens

Morges n’est ni une grande ville ni une petite, mais son offre culturelle est importante, avec deux théâtres, plusieurs musées et nombre de galeries. Une richesse que l’on peut notamment mesurer lors de l’opération «À voir un soir…», où les artistes sortent littéralement de l’ombre de leurs ateliers.

Mais la Ville souhaite encore davantage ancrer cette dimension dans sa politique, ce qui explique notamment son adhésion en 2018 à la Conférences des villes en matière culturelle (CVC). «C’est une bonne manière d’échanger avec nos homologues sur ces questions, sur nos expériences, et nous avons en plus la chance d’accéder à des résidences à l’étranger, qui sont le fruit d’une mutualisation de nos cotisations», explique Christelle Joly, cheffe de l’Office de la culture morgien. «Nous disposons alternativement de trois ateliers au Caire (Égypte), à Gênes (Italie) et à Buenos Aires (Argentine), alors qu’un quatrième devrait être prochainement disponible à Belgrade.»

Les résidences sont proposées entre trois et six mois, et l’idée est de développer un projet artistique en étant immergé dans la culture et le style de vie d’un pays étranger, tout en s’inspirant de cet environnement, dans la mesure du possible. «Il y a une volonté d’échange, et nous avons pu bénéficier d’une première expérience à Gênes, où l’artiste Mireille Lachausse s’est imprégné de l’ambiance d’une ville blessée après l’effondrement du viaduc», poursuit Christelle Joly.

En plus de la mise à disposition du logement, la Commune et la CVC allouent un montant de l’ordre de 1500 francs par mois pour la vie sur place, ce qui peut représenter une expérience non luxueuse mais privilégiée dans le parcours d’un artiste, quel que soit son domaine d’expression, puisque la palette est très large. «Nous avons naturellement fixé un règlement, mais l’idée générale est que le candidat puisse arguer d’un lien avec Morges au moment de sa postulation et qu’il propose un projet qui puisse éventuellement connaître un développement, comme une exposition à l’Espace 81 , la «galerie» de la Commune.»

Cette première mise au concours officielle, ouverte jusqu’au 30 novembre, concerne Le Caire, et l’heureux élu pourra bénéficier d’un atelier logement pendant six mois, du 1er février au 31 juillet. Seul le billet d’avion est à la charge des participants et toutes les conditions figurent sur le site morges.ch.