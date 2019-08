Une meute de loups s’est constituée au Marchairuz

Un quart de siècle après son retour en Suisse, sept ans après la constitution d’une première meute dans les Grisons, six après son apparition dans le Jura suisse, à Couvet (NE), le loup a franchi cet été une étape supplémentaire qui atteste de la bonne santé de l’espèce. Pour la première fois depuis cent cinquante ans, une meute s’est créée sur sol vaudois et, en regardant plus largement, dans le Jura.

Inéluctable au vu des observations qui se faisaient de plus en plus rapprochées depuis 2013, la nouvelle a été communiquée par le Département du territoire et de l’environnement (DTE) mercredi en fin de matinée. La naissance de trois louveteaux – au moins – dans la région du Marchairuz est attestée par une vidéo sur laquelle apparaissent furtivement les trois jeunes canidés. Des images prises au moyen des pièges installés par le DTE, dans le cadre du suivi attentif mis en place en application du Plan loup de la Confédération.

Jappements entendus

Plusieurs indices avaient laissé supposer une reproduction du grand carnivore dans la région avant qu’elle ne soit prouvée. «Fin juillet, nous avons reçu une photo d’une des personnes qui assurent ce monitoring. On y distingue très nettement un adulte avec un animal dans la gueule, souligne Najla Naceur, cheffe de la section Stratégie et suivi à la Direction générale de l’environnement. S’il se déplace ainsi, c’est bien pour aller nourrir un petit.» Et puis d’autres personnes impliquées dans ce suivi ont fait état de jappements et de couinements entendus dans les environs.

Sept loups «vaudois»

Ces trois jeunes portent à sept le nombre de loups dont la présence est confirmée sur le territoire cantonal depuis le début de l’année. Leurs parents – vraisemblablement les individus répertoriés dans les bases de données fédérales comme F19 (pour la femelle) et M95 – ont été identifiés génétiquement au Chenit pour la première fois.

Respectivement en mars 2016 et en novembre 2018. Tous deux ont cambé à plusieurs reprises le col du Marchairuz. Leur présence a été prouvée vers Arzier, Gimel et Bassins. Un troisième adulte a été formellement découvert du côté du Chenit: M99, dont la présence avait été constatée en février à Oberhof (AG). Il n’y a pour l’heure aucune preuve qu’il ait rejoint la meute qui vient de se former. Seul le septième loup vaudois se balade donc du côté des Alpes: venu de la vallée de Conches, M89 a été repéré à Rossinière cet hiver, puis à L’Étivaz au printemps après un passage à Vouvry (VS).

Avec la constitution d’une meute dont la présence a été révélée la semaine dernière dans le Chablais valaisan, il peut paraître surprenant que la première «famille» de loups vaudois sorte du bois dans le massif du Jura plutôt que dans les Alpes. «Pas forcément, répond Ralph Manz, collaborateur scientifique pour le monitoring loup à la Confédération. Les loups s’installent là où il y a du gibier. Et il y en a partout. On ne peut évidemment pas dire quand, mais ce n’est toutefois qu’une question de temps jusqu’à ce qu’on découvre une meute dans les Alpes vaudoises.»

Cet avis ne devrait que conforter le Canton dans sa décision de renforcer l’accompagnement qu’il assure pour la protection des troupeaux dans le Jura vaudois. «Nous collaborons déjà avec Agridea et Prométerre afin de concilier au mieux les activités des éleveurs de moutons et la présence des prédateurs. Nous avons également mandaté la Fondation Jean-Marc Landry pour mieux comprendre les interactions entre bovins et prédateurs», conclut Najla Naceur.