Une pipistrelle miraculeusement sauvée des eaux… des WC

Une jeune retraitée de Prangins venait de se coucher lorsqu’elle a entendu de drôles de craquements venant de la chambre voisine. Intriguée, elle se lève, inspecte la pièce, mais ne voit rien. À peine recouchée, elle sent alors sur son visage une sorte de courant d’air, et pense à un coup de vent venant de sa fenêtre grande ouverte, le store à moitié baissé. Mais soudain, elle entend un bruit sous sa table de nuit. Rallume, ne voit toujours rien. Puis à nouveau, ce petit souffle froid et un drôle de bruit. Cette fois, la sexagénaire bondit hors du lit et se retrouve nez à nez avec un hôte inattendu: une chauve-souris qui volette dans sa chambre.

La maîtresse de maison pousse un cri, car elle craint ce genre de bestioles. Puis se dépêche de remonter son store pour la laisser sortir. Mais l’animal, tout aussi paniqué qu’elle, se réfugie dans la salle de bains. «Elle était accrochée à la fenêtre ouverte, mais était bloquée par la moustiquaire. N’osant pas l’attraper, je me suis dit qu’elle avait de l’air, alors j’ai fermé la porte», raconte la retraitée, qui va se recoucher, rassurée. Le lendemain matin, armée d’un linge de bain pour parer à toute attaque, elle ouvre prudemment la porte. Et découvre que la pipistrelle est tombée dans la cuvette des WC. Elle ne bouge pas. La pauvre bête s’est noyée…

Une boîte à lait pour linceul

Tout aussi incapable de saisir une bête morte, la Pranginoise téléphone à André Meylan, un zoologue retraité de la station de Changins. Ce dernier promet de venir récupérer l’animal. Au même moment arrive un couple d’amis. Madame, moins frileuse en matière de faune sauvage, sort la chauve-souris de l’eau, l’essore dans du papier ménage et la met dans un sac en plastique. Car le zoologue veut la récupérer pour l’examiner. La bête est alors déposée dans sa boîte à lait.

«Quand je l’ai déballée et posée sur mon bureau, j’ai constaté qu’elle respirait encore!» raconte André Meylan. Elle ne semblait pas blessée et commençait à remuer. «Alors je l’ai mise sur le bord de la fenêtre pour la sécher. Mais je n’ai pas eu le temps de l’examiner. Elle s’est envolée, en pleine forme!» rigole le zoologue.

Il s’agissait d’une pipistrelle, la plus petite et la plus commune de nos chauves-souris. Elle mesure en moyenne 4 cm, pèse de 4 à 8 gr, pour une envergure de 18 à 24 centimètres. Comme tous les mammifères, elle nage parfaitement bien. Mais n’a pas pu, faute de rebord, sortir de la cuvette des WC.

Rétroactivement, la retraitée pranginoise se félicite quand même de ne pas avoir tiré la chasse d’eau après avoir fait sa macabre découverte.