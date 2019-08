Une rame du BAM prend la route pour connaître une seconde vie en Guinée

Un drôle de spectacle attirait le regard des curieux mardi aux ateliers de la compagnie MBC, à Bière. Deux grues faisaient voler des véhicules ferroviaires du BAM, la ligne de la région morgienne. Ces voitures s’apprêtaient à commencer un long voyage en direction de Conakry, la capitale de la Guinée.

«Cette rame aura une seconde vie, se réjouissait Yannick Fournier, responsable du service technique aux MBC. Même si ces voitures sont encore en excellent état et peuvent tout à fait rouler, elles ne répondent plus aux normes en vigueur. Elles ne sont d’ailleurs plus utilisées depuis 2015.» Au lieu de passer à la casse, elles continueront donc à transporter des passagers quelque 4500 kilomètres plus au sud.

À travers cette vente, la compagnie de la région morgienne ne réalisera pas une grosse affaire financière. «Notre but n’était pas de faire de l’argent, mais de ne pas en perdre, précise Yannick Fournier. On a donc vendu ces voitures à un prix d’ami. Ce qui va surtout coûter cher à la Société nationale des chemins de fer de Guinée, c’est le transport.»

Le départ de ces trois véhicules ferroviaires permettra également d’économiser de l’espace. «Avec le projet de nouvelle gare à Bière, nous devions faire de la place dans l’entrepôt actuel, qui sera démoli pour être reconstruit, explique le responsable. Au total, cette rame fait 60 mètres. Ce n’est pas rien!»

Parti de Bière mardi par la route, le matériel ferroviaire – complété par une quatrième voiture vendue en 2015 à TRAVYS pour la ligne Yverdon - Sainte-Croix – devrait arriver vendredi au port d’Anvers, en Belgique. Avant de prendre la mer pour rejoindre son nouveau terrain de jeux.