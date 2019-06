Une semaine pour tester des initiatives locales et durables à la portée de tous

L’organisation des découVertes nyonnaises est une première. Du 3 au 9 juin, la Ville et les associations partenaires proposent au public de multiples activités pour valoriser et tester des initiatives locales de durabilité. Au programme, des ateliers, des jeux, une exposition, un film, une enquête urbaine, des sorties «déchets», le panier garni… C’est très varié et tout est gratuit.

Ce lundi 3 juin (18h30-21h), un atelier Do it yourself sera mis sur pied à la salle communale. On pourra y apprendre à fabriquer des tawashis (éponges), des beewraps (emballages à la cire d’abeille) et des bombes à graines. La soirée comprendra aussi une pause souper canadien. Mardi, à la Maison de quartier La Vie-là (17h30-19h30), les gens seront invités à mettre les mains dans la terre pour apprendre la perma­culture. Et mercredi, à la salle de la Bretèche (18h30-20h30), il sera temps de fabriquer votre déodorant ou votre lessive pour un mode de vie zéro déchet.

D’autres ateliers permettront d’apprendre à réparer un vélo (jeudi 6 entre 20 et 21h à La Vie-là), à coudre un sac réutilisable (samedi 8 entre 13 et 16h à la place du Château 1) et à redonner vie à toutes sortes d’objets en compagnie des réparateurs bénévoles du Repair Café (samedi 8, 12-17h à la salle de la Bretèche).

Mais encore? Samedi 8, jogging en groupe tout en ramassant ses déchets (départ place Saint-Martin à 10h30). Dimanche 9 (14-16h), nettoyage des déchets au centre-ville. Jeudi 6 (18h30-20h), dégustation du panier garni local à la rue Saint-Jean 1. Vendredi 7 (16-18 h), jeux durables à la ludothèque et, le même jour (19h30-21h), film «Le 1er pas» à la salle du Conseil communal. Il y aura aussi une exposition sur la durabilité à la salle communale et une enquête urbaine avec son smartphone (www.totemi.ch). (24 heures)