Une unité d’accueil créée en un temps record à Préverenges

Tout a débuté sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines. Des mamans inquiètes de ne pas trouver de place d’accueil parascolaire dans la commune et aux alentours tiraient la sonnette d’alarme. «Nous sommes informés d’une pénurie au sein de l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) pour la rentrée scolaire 2019 et qu’une trentaine d’enfants n’auront pas de place. Le réseau AJEMA (réseau d’accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne) n’a aucune maman de jour à proposer. Des concernés ici?» pouvait-on lire notamment sur le groupe Facebook «T’es de Préverenges si…».

Face à cette problématique évidemment importante à quelques jours des vacances scolaires, un homme a pris les choses en main. «À mi-juin, l’AJEMA n’avait toujours pas répondu aux demandes de place pour les enfants en attente, explique Yohan Bugnon. J’ai alors appris que le réseau n’avait pas les ressources nécessaires, au sein de sa structure, pour informer les parents qui ne pouvaient pas obtenir de place.» Le père de famille, qui emménagera à Préverenges en décembre, s’inspire alors de ce qu’il connaît. «J’habite actuellement Vufflens-le-Château et ici, une association de parents d’élèves a vu le jour et obtenu des subventions communales pour un local et un accueil parascolaire. J’ai pris ceci comme exemple et j’ai contacté la Municipalité de Préverenges en lui proposant le même système.»

Démarche soutenue

L’Exécutif, qui sondait des pistes de son côté, a été heureux de cette démarche, qui est tombée à pic: «Je l’ai reçue très positivement, raconte l’élue préverengeoise Tu Wüst. M. Bugnon s’est très gentiment mis à disposition, nous avons trouvé là un vrai partenaire.»

Et autant dire que cette nouvelle alliance s’est montrée efficace: «On nous a aidés à créer l’association d’élèves dont les statuts ont été signés la semaine dernière, détaille Yohan Bugnon. La Municipalité nous a mis à disposition deux classes sur le site scolaire, entre les bâtiments Bâbord et Tribord du collège de Préverenges. Nous avons ainsi plus de 180 m2, qui nous permettront de recevoir 48 enfants.» En un peu plus de trois semaines, une solution a donc été montée de toutes pièces pour les parents en attente d’une place d’accueil. «70 familles ont été contactées et des contrats ont déjà été envoyés, poursuit l’initiateur de la démarche qui peut également compter sur le soutien de sa femme Laure Cuénoud, aussi membre du comité. Vendredi 12 juillet, nous organisons une séance d’information où les parents pourront poser toutes leurs questions. Nous espérons pouvoir déjà leur présenter la responsable du site.»

Si la Commune a financé les frais de démarrage comprenant tous les travaux d’aménagement comme la construction d’une cuisine et celle d’une rampe d’accès, ainsi qu’une partie du mobilier, l’objectif de cette nouvelle UAPE, qui recevra des enfants de 4 à 7 ans, n’est pas de faire du bénéfice. «Les tarifs ne dépasseront pas 85 fr. pour une journée complète de 7 h à 18 h 30, assure le président de l’association. Notre ambition réside dans le fait que les charges soient couvertes par les parents.»

Un but atteignable pour «Les Optimistes», du nom de l’UAPE qui ouvrira ses portes à la rentrée scolaire. «Nous avons été touchés par une vague de solidarité, raconte Yohan Bugnon. Nous avons reçu énormément de matériel, de jeux notamment. Maintenant, nous comptons sur les parents pour jouer le jeu et inscrire leurs enfants.»

Situation à pérenniser

Si les communes sont tenues d’offrir des places d’accueil sur leur territoire, elles ne sont pas pour autant tenues de proposer une place à chaque famille. «La loi sur l’accueil de jour des enfants nous demande une offre satisfaisante, relève Tu Wüst. Proposer des places pour tous, c’est une obligation morale, mais pas légale.»

Alors que l’on s’approche d’un dénouement heureux à Préverenges, la situation ne devrait pas s’améliorer avec les années. «Ce qui est difficile, c’est de vivre avec plusieurs acteurs qui ne se coordonnent pas forcément, regrette la municipale. Entre les sociétés privées, les associations et le réseau AJEMA, on ne maîtrise pas tout. D’autant que chaque famille a des demandes spécifiques. Mais nous sommes conscients du problème et nous nous attachons à rester attentifs à la demande.»

Et Yohan Bugnon de conclure: «J’espère que le système d’association de parents d’élèves pourra être une solution alternative pour d’autres communes de la région en manque de place, car ça fonctionne.» (24 heures)