Une vague mauve déferle sur Nyon

Dans une ambiance joyeuse, les féministes ont défilé jusqu'à la place de la Gare, bouclant la circulation pendant près de 40 minutes. Des chants en "solidarité avec les femmes du monde entier" ont résonné. Dans la foule, les slogans revendiquant l'égalité, la liberté de disposer de son corps ou encore l'abandon du patriarcat étaient visibles.

Dans le cortège, les syndicats étaient présents, avec une forte délégation d'UniGlobal, la fédération internationale des syndicats dont le siège est à Nyon.

Le collectif féministe est très satisfait des actions menées durant la journée. Lors du pique-nique organisé à midi sur la place Saint-Martin, près de 300 personnes s'y sont arrêtées. "C'est très réjouissant de constater qu'autant de personnes, et parmi eux beaucoup d'hommes, se sentent aussi concernées", juge Chloé Démétriadès, l'une des leader du groupe, qui reconnaît toutefois avoir essuyé quand même quelques insultes durant la journée.

Si l'esprit de la manifestation était festive, une voiture a essayé de forcer le passage sur la place Saint-Martin. Les policiers ont dû intervenir pour calmer la situation. Ils ont ensuite fermé la route.

Une dernière action sera menée à Nyon vendredi alors que la plupart des manifestantes auront rejoint le grand rassemblement à Lausanne. A 18h30, les vendeuses et vendeurs défileront en ville depuis la rue de la Gare. Ils protesteront contre l'extension des horaires des magasins et pour l'égalité salariale. Un référendum est en cours de récolte de signatures à Nyon contre une décision de la Municipalité de permettre aux commerces de fermer plus tard.

Plusieurs manifestantes, parmi les moins radicales, ont exprimé leurs critiques contre le fait de mêler le référendum à la grève des femmes. "Le message de la journée, pour obtenir l'égalité, est phagocyté par les revendications politiques", regrette Louise, une quadragénaire de Gland. (24 heures)