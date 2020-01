«Les Vaudoiseries» au hit-parade dans les librairies

Des expressions bien de chez nous accompagnées d’illustrations rappelant des petits coins du Pays de Vaud. Dans son atelier du pied du Jura, à Berolle, Yves Schaefer semble avoir trouvé la formule magique: son livre «Vaudoiseries» a déjà été vendu à plus de 9000 exemplaires. Dans le marché restreint que représente la Suisse romande, c’est tout simplement ce que l’on appelle un best-seller.

«Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, avoue l’auteur. Je n’ai pas particulièrement d’expérience dans ce domaine, puisque c’est la première fois que je travaille avec un éditeur.» Le dessinateur n’en est pourtant pas à son coup d’essai, lui qui a déjà publié de nombreux ouvrages à son compte. Sans réaliser jusque-là de coup d’éclat. «Je n’ai pas l’âme d’un commercial. En collaborant avec les Éditions Cabédita, j’ai bénéficié d’une vraie distribution de mon livre. J’ai rapidement pu le constater: alors qu’il n’était même pas encore sorti, il s’est retrouvé en rupture de stock! Les 1700 exemplaires du premier tirage avaient tous été commandés par les librairies, via des catalogues.»

Le succès semble d’ailleurs devancer l’auteur. «D’après ce que je sais, le tirage a dépassé les 8000 exemplaires», souffle-t-il. Un coup de téléphone plus tard, ce chiffre prend déjà l’ascenseur: «Je n’ai pas encore prévenu Yves, mais on vient d’en réimprimer 2000 puisque le bouquin était épuisé après les Fêtes, se réjouit son éditeur Éric Caboussat. Je n’ai jamais connu ça et je ne sais pas où ça va s’arrêter! Je pensais bien que ce livre avait du potentiel, mais de là à atteindre le seuil des 10000 exemplaires… Dans ce métier, ce n’est pas tous les jours que l’on a un cadeau comme ça!»

Numéro un chez Payot

La sortie du livre juste avant la période de Noël a évidemment joué un rôle. «Lorsque je suis allé faire des séances de dédicace dans des librairies, plusieurs personnes en prenaient deux ou trois pour faire des cadeaux», note Yves Schaefer. Et d’ajouter: «Une librairie à Nyon a même retiré les «Vaudoiseries» de la vente 24 heures avant ma venue pour être sûre d’en avoir suffisamment le jour J.»

«Le timing était idéal, constate Pascal Vandenberghe, patron des librairies Payot. Après un départ timide en octobre, les ventes ont décollé avant les Fêtes. Le livre s’est ainsi retrouvé numéro un dans nos enseignes vaudoises en décembre, et troisième au niveau national. Si le succès a dépassé les attentes, je ne suis pas tant surpris que ça. Le public est très sensible à tout ce qui est local et en lien avec le patrimoine.»

«Il faut croire que ça a marché!»

Se retrouver en haut de l’affiche, le dessinateur de Berolle ne l’attendait pas forcément. «Il existe plein de lexiques ou autres dictionnaires qui parlent du patois vaudois. Mais ce sont souvent des ouvrages un peu lourds à digérer. J’ai essayé de faire quelque chose de décalé, en plaçant tous ces mots dans un contexte qui se veut drôle. Et vu le nombre de remerciements que j’ai reçus, il faut croire que ça a marché!»

De quoi imaginer un tome 2? «Il y aurait la matière, mais je ne suis pas convaincu que ça aurait du sens. J’ai d’autres projets en tête, mais il est trop tôt pour en parler», conclut Yves Schaefer.