Les vignerons en colère écoutés par Guy Parmelin

Pour Alexandre Fischer, le producteur de Yens à l’origine du mouvement des «raisins de la colère», qui n’existait pas il y a encore six semaines, la rencontre avec le conseiller fédéral en charge du dossier, mardi, représente déjà une petite victoire. Mais si la manifestation du 2 décembre à quelques pas du Palais fédéral cherchait la visibilité, l’entrevue obtenue mardi avec Guy Parmelin s’est tenue sous le signe de la discrétion. Et, semble-t-il, du dialogue, puisque la délégation comptait non seulement les «frondeurs de Saint-Livres», mais aussi le président de la Fédération suisse des vignerons. Frédéric Borloz, ainsi que des représentants de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses, autant d’instances qui ont essuyé les critiques de la relève.

Au sortir de la séance, les langues étaient cependant moins pendues qu’à l’accoutumée, chacun étant prié de peser ses mots alors que le secteur tout entier traverse une période difficile –dramatique pour certains–, avec des stocks qui peinent à être écoulés sur le marché.

Cela a permis à Alexandre Fischer et ses troupes de rappeler en particulier leur volonté de voir baisser le contingent de vin importé de 170 à 100 millions de litres par an et de réclamer l’abaissement de 5 à 2 litres par personne de la franchise douanière. Guy Parmelin, sans surprise, n’est pas entré en matière, la première revendication impliquant de rouvrir des négociations avec l’OMC, ce qui ne semble vraiment pas à l’ordre du jour. Le conseiller fédéral a au contraire expliqué qu’il avait déjà «renforcé le soutien à la promotion –via un cofinancement de l’Office fédéral de l’agriculture– et encouragé les acteurs de la grande distribution à mieux mettre en valeur le vin suisse».

Au final, il a appelé au maintien du dialogue un peu malmené ces derniers temps entre les vignerons et l’interprofession, autant de bonnes intentions qui ne devraient pas suffire à calmer les ardeurs des «raisins de la colère», qui se retrouvent globalement au même point qu’il y a six semaines.