Vincent Maurer, le chef bien orchestré de l’Echo du Chêne

«Je ne me destinais pas à faire de la musique mon métier.» On a de la peine à croire Vincent Maurer lorsqu’il prononce ces mots, et pourtant. «J’ai commencé le cornet à 7 ans et j’avais de la facilité, donc j’ai rapidement gagné des concours et des prix», raconte l’Aubonnois. Et pas n’importe quelles récompenses puisqu’il glane trois fois le titre de champion vaudois des solistes à l’alto. Il intègre dans le même temps l’Ensemble de cuivres Mélodia, l’un des dix meilleurs brass bands de Suisse, avec lequel il participe à de nombreux concours nationaux.

Malgré un don évident, il poursuit ses études. «J’ai réalisé une maturité commerciale, mais après une année dans un bureau, j’ai compris que ça n’était pas pour moi, sourit Vincent Maurer. J’ai alors réfléchi car j’avais envie de travailler avec des jeunes. Comme ma maman avait un jardin d’enfants à Aubonne, c’est une solution que j’ai envisagée un temps.» Un temps seulement.

Envie de transmettre

La musique occupant une grande place dans sa vie, le jeune homme décide de se lancer et d’allier passion et envie de former les enfants. «J’ai commencé la Haute École de musique de Lausanne pour obtenir un bachelor d’enseignement de la musique, que j’ai complété avec un master de direction.»

À 34 ans, le musicien perfectionniste et ambitieux vit de la musique. «Actuellement, j’ai 35 élèves individuels de cuivre et je dirige deux fanfares, à Étoy et à Aubonne, ainsi qu’un ensemble de jeunes regroupant les musiciens d’Aubonne, d’Étoy et de Saint-Livres. C’est superimportant pour moi. Je peux en quelque sorte rendre ce qu’on m’a donné. Et accompagner des élèves depuis leurs premières gammes jusqu’à des concours, les voir se développer et gagner en assurance, c’est vraiment quelque chose d’enrichissant.»

Engagé pour les jeunes

Si les fanfares qu’il dirige aujourd’hui possèdent une moyenne d’âge assez basse, ce n’était pas le cas au moment de sa prise de fonction. «Ces ensembles souffrent de clichés, déplore Vincent Maurer. On pense que c’est forcément des vieux qui jouent des morceaux traditionnels. C’était effectivement le cas dans les années 2000, notamment à Aubonne, où l’on a connu des problèmes d’effectif. On a fait un gros travail de formation à ce moment-là et on en récolte les fruits aujourd’hui, avec une quinzaine de jeunes que l’on a intégrés à la fanfare ces dernières années.»

Avec une moyenne d’âge aux alentours de la trentaine à l’Echo du Chêne d’Aubonne, la fanfare est en pleine santé, en témoigne le Prix de la Ville que l’ensemble recevra le 23 novembre prochain. Et si le directeur avait déjà reçu ce prix à titre personnel il y a quinze ans, il assure que celui-ci a une saveur différente. «C’est une récompense de groupe. Et c’est un prix communal qui reconnaît notre investissement au niveau local. En 2005, cela avait fait plaisir à mon ego, sourit le musicien. Cette année, il représente bien davantage.»

Auréolé et reconnu par la Ville, l’ensemble aubonnois peut poursuivre sa progression musicale en s’appuyant sur un chef qui ne compte pas ses heures. «Je suis très compétiteur, admet Vincent Maurer. Je veux gagner, mais je veux surtout les faire progresser. Intégrer les jeunes et remporter des récompenses avec eux est plus valorisant que de recruter les meilleurs musiciens, juste dans le but de gagner des concours.» Et de conclure: «Dans une fanfare aujourd’hui, il y a une belle mixité d’âges, un mélange de générations. Mon rôle de directeur est de tirer tout le monde vers un but commun, c’est passionnant et un joli défi. C’est aussi ce que j’aime dans la musique, le côté social. Il est essentiel!»