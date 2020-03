Une violente castagne sème la peur à Crassier

«Cette fois, j’ai vraiment eu peur. Ils frappaient sur les murs et la main courante de la cage d’escalier et hurlaient comme des malades. Ils n’étaient pas là pour jouer, mais pour casser», raconte une habitante de Crassier. Le samedi 29 février, vers 21h30, une bande de jeunes cagoulés armés de battes de baseball, de bâtons et de poings américains ont attaqué les locaux où un groupe de personnes fêtaient un anniversaire. Ils étaient une vingtaine selon les uns, bien plus selon les autres. Un homme de 47 ans, appelé à la rescousse par des amis dont les enfants participaient à la fête, a été brutalisé et frappé au sol. Blessé à l’œil, il a été emmené à l’hôpital.

Baston hors norme

Apparemment, ce complexe communal de l’Ancienne Scierie, qui abrite quatre classes d’école, une crèche, neuf logements et trois salles de réunion pour les sociétés locales en sous-sol, est devenu un lieu de ralliement pour les jeunes de la région. Surtout son garage souterrain, où les adolescents se planquent pour jouer au poker, glander et fumer. Si les incivilités et les déprédations sont courantes, la bagarre survenue samedi dernier a dépassé tout ce que les habitants ont connu jusqu’ici. «Il y avait au moins 50 personnes qui tapaient et se bagarraient, dont certaines venues avec des voitures genre BMW et Audi. La concierge a alerté la gendarmerie, qui est venue en force avec au moins quatre voitures», raconte une résidente de la maison.

Selon elle, il y avait aussi dans cette foule des jeunes qui venaient des environs, de France voisine ou de Nyon, bandes qui ont l’habitude de se monter la tête. L’équipe réunie pour l’anniversaire se serait barricadée dans le local, alors que le frère d’une participante, atterré par la tournure des événements, s’est précipité chez lui pour chercher de l’aide. Son père s’est rendu sur place avec un ami. C’est ce dernier qui a été brutalisé et blessé.

La police, qui a dispersé les fauteurs de trouble après avoir pris des identités, confirme l’incident de manière très laconique. «Il y a bien eu une intervention concernant une altercation. Une personne a été légèrement blessée et a déposé une plainte pénale. Une enquête est en cours», indique Florence Frei, chargée de communication à la police cantonale.

Par peur de représailles, peu de personnes se risquent à témoigner à visage découvert. Selon différentes sources, le père d’une jeune fille ayant participé à l’anniversaire aurait découvert dimanche matin, une cagoule posée devant sa porte. En signe d’avertissement? Reste qu’il s’est empressé de la remettre à la police, en espérant qu’on y prélèverait des indices.

Un phénomène nouveau

«On a une bande de jeunes qui glandent et sèment parfois la pagaille au village, suscitant des plaintes des habitants pour bruit, littering et autres petits délits. C’est une situation catastrophique par rapport à ce qu’on connaissait dans notre jeunesse, mais ce ne sont pas des criminels», relève le syndic Serge Melly. Mais ce qui s’est passé samedi dernier l’inquiète, car l’événement relève d’un autre niveau que les incivilités habituelles. Par le nombre de personnes impliquées et la violence de la castagne. S’agit-il d’un règlement de comptes? Le syndic espère que l’enquête de police permettra d’y voir plus clair.