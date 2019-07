Yadlo, le petit festival devenu grand

Il n’aura fallu que quatre ans au Yadlo pour devenir l’un des festivals incontournables de l’été. À la veille de sa 5e édition, sur laquelle soufflera un vent tout droit venu des Caraïbes, les organisateurs s’attendent à recevoir près de 9000 visiteurs sur les trois jours que dure l’événement.

À l’origine de la manifestation, on trouve une bande d’amis, amateurs de planche à voile et qui ont l’habitude de prendre part à la fête annuelle du Surfshop de la plage. «On a voulu reprendre les choses en main pour créer un rendez-vous plus grand, faire découvrir notre univers et devenir indépendants», se rappelle la présidente, Annaïk Zuber.

Le noyau fonde alors son association et se lance, un peu à tâtons, dans la première édition du Yadlo Festival en 2015. À l’époque, le concept est encore un peu évasif, mais le comité sait déjà qu’il ne veut pas simplement être associé à un festival de sports nautiques. «On a peut-être eu un peu de mal à trouver notre identité au début, mais je pense qu’on a atteint un bon équilibre», précise le responsable de la communication, Maxime Gervasi.

La programmation mêle musique, activités nautiques, dégustations variées ou encore escape game sur un bateau et permet à ce «mini-Paléo» de satisfaire des spectateurs de toutes générations confondues. Et au fur et à mesure que le Yadlo fait son petit bonhomme de chemin, le choix des activités s’étoffe. «En 2017, après trois ans où ça avait bien fonctionné, on s’est dit qu’on devait passer au stade supérieur et développer l’offre», précise la présidente. Pour que ce petit festival devenu grand continue sa route, c’est désormais une équipe de 53 organisateurs et un réseau de 160 bénévoles qui sont nécessaires.