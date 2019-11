Yens en ébullition avant de célébrer sa présidente

À quelques jours de la grande réception officielle de «sa» présidente, Isabelle Moret, le syndic de Yens, Jean-Luc André, donne l’impression de courir un sprint final. «On n’ose plus regarder le calendrier», sourit le chef de l’Exécutif.

Il faut dire que l’ampleur de l’événement est exceptionnelle pour cette commune de quelque 1500 âmes. La salle polyvalente va d’ailleurs subir une extension pour l’occasion, car ce n’est pas tous les jours qu’un village reçoit le Conseil fédéral et une grande partie du parlement. «Nous allons doubler la capacité d’accueil en ajoutant une cantine, explique le syndic. On va y recevoir 600 personnes, il faudra optimiser le moindre espace disponible. Elle n’aura pas été aussi remplie depuis son inauguration en 1996!»

Jean-Luc André s’est donc mué en organisateur d’événement, un rôle bien inhabituel pour celui qui dirige sa commune depuis 2016. Il a heureusement pu compter sur un comité d’organisation dirigé de main de maître par Marc Morandi, municipal de Féchy et membre actif du PLR. «Cela demande de tout prévoir de manière précise, car il y a notre envie de faire de cet événement une grande fête dans un petit village, mais aussi les obligations du Canton et le protocole dicté par Berne.»

«C’est presque un marathon. Les discours, les intermèdes, tout est chronométré car la délégation ne reste pas très longtemps.»

Un protocole qui pousse à une préparation millimétrée. «C’est presque un marathon, confirme le syndic. Les discours, les intermèdes, tout est chronométré car la délégation ne reste pas très longtemps et il faut avoir le temps de tout «caser» durant les trois heures et demie que durera la réception.» Ainsi le programme nous apprend qu’Isabelle Moret n’aura que six minutes à disposition pour son discours et que le repas sera servi à 18h57 précises!

Financement original

Côté financement, Marc Morandi et son équipe ont dû faire preuve d’originalité. «Il n’est plus possible de réclamer à chaque Municipalité du district 1 franc par habitant comme c’était la règle à l’époque. Nous avons donc monté une sorte de «liste de mariage» où chaque Commune était libre de financer ou non des saucisses aux choux, du vacherin, du vin ou des pommes de terre.»

Et le succès est au rendez-vous, puisque plus de 40 Communes du district ont participé à cette initiative étonnante qui permet de contribuer au tiers du budget pris en charge par le comité d’organisation et financé grâce à des sponsors. Le reste est assuré par le Canton. «La Commune offre son temps, celui de son personnel et ses infrastructures, détaille Jean-Luc André. Les citoyens de Yens ne paieront pas pour cet événement qui est une fête et un honneur pour chacun.»

Les Fûmas (du sobriquet des habitants) ont d’ailleurs été conviés à ces réjouissances. «C’était la volonté d’Isabelle Moret, que tout le monde se sente invité, assure le syndic. Les sociétés locales seront de la partie et le cortège à travers le village va tous nous rassembler.»