La réunion de Bilderberg prend ses opposants de court

Le bal des limousines est impressionnant, même pour des Montreusiens habitués aux grandes conférences. Les voitures sont toutes noires avec les vitres teintées, mais il est parfois possible d’apercevoir les personnalités qui en sortent, l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger ou Matthew Turpin, son compatriote du Conseil national de sécurité.

La réunion de Bilderberg a été lancée jeudi au Montreux Palace complètement barricadé et gardé par de nombreux policiers. Près de 130 grands de ce monde y tiennent secrètement jusqu’à dimanche des discussions informelles sur la géopolitique, l’Europe, les réseaux sociaux ou la cyberguerre.

Le retour des Américains

À l’extérieur, le défilé des arrivants se poursuit sous les huées de deux membres du Parti nationaliste suisse venus de Bâle et d’Aarau. «Faiseurs de guerre!» hurlent-ils. Mais les manifestants sont rares. «Ils ont été pris de court, explique le Lausannois Giacomo Bianchetti. Ce sommet a été annoncé seulement deux jours auparavant, alors que d’habitude ses dates et son emplacement sont connus plusieurs semaines à l’avance.»

Ce photographe suit Bilderberg partout dans le monde depuis 2013 dans le cadre d’un travail artistique sur les rapports au pouvoir. À proximité, le documentaliste Giorgio Bombassei de Vettor est venu tout droit de Bruxelles dès l’annonce du sommet. Il suit Bilderberg depuis 2004, s’attelant à réunir le plus d’informations sur cette réunion secrète. «Cette année, la liste des personnalités est d’un niveau spécialement élevé, souligne-t-il. Ce qui explique sans doute pourquoi la réunion a été annoncée très tardivement. Il y a beaucoup d’Américains. L’administration Trump veut-elle se rapprocher de l’Europe? Pour ma part, je pense que cette réunion contribue à renforcer les liens entre les nations.»

Première journée sans heurt

Elle n’est toutefois pas du goût des nationalistes alémaniques, qui ne veulent pas de la mondialisation. «Traître au pays! Marionnette des Américains!» crient-ils en voyant la voiture d’Ueli Maurer, président de la Confédération. Un photographe immortalise la scène. Il s’agit de Charlie Skelton, grand spécialiste de Bilderberg pour le compte du quotidien britannique «The Guardian», mais dépêché cette fois par le magazine américain «Newsweek».

La première journée du sommet s’est néanmoins déroulée sans heurt. Un important dispositif de sécurité a été mis en place, avec la présence de spécialistes du déminage et d’ambulanciers. L’événement, privé, a de plus son propre service de sécurité. «Il n’y a rien d’exceptionnel, souffle Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale. Nous assurons la sécurité et l’ordre public ainsi que la protection des diplomates tout en limitant les nuisances pour la population.»

Toutes les routes entourant le Montreux Palace restent ouvertes au trafic et aux piétons. Un dispositif sécuritaire qui surprend Giorgio Bombassei de Vettor. «À Barcelone, il fallait montrer patte blanche à 2 kilomètres du lieu de réunion. Ici, nous sommes à deux pas du palace. J’ai ainsi pu prendre une photo de Matthew Turpin. Elle est quasi historique.» (24 heures)