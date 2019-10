La société propriétaire de la «verrue» en faillite

Un élu veut davantage de transparence

L’affaire du chantier de Bel-Air/Mauborget inspire des réflexions plus générales sur le secteur de l’immobilier et de la construction.



Dans une interpellation, le député socialiste au Grand Conseil et candidat au Conseil national Jean Tschopp suggère au Conseil d’État de mieux armer les Municipalités, en leur permettant d’acquérir davantage d’informations sur un propriétaire avant la délivrance d’un permis de construire.



Les dérives de M. X



Intitulé «Et si on arrêtait les frais contre les voyous qui défigurent nos communes?» son texte, déposé le 1er octobre, s’appuie sur les dérives de M. X, dont «24 heures» s’est fait l’écho à plusieurs reprises.



Propriétaire présumé de l’immeuble de Bel-Air/Mauborget via la société en faillite Swiss Investment Concept (lire ci-contre), cet homme d’affaires genevois serait derrière plusieurs chantiers en souffrance dans le canton.



Outre les répercussions sur les entrepreneurs, artisans et employés qui ont travaillé sans être payés, ce phénomène a un impact sur la collectivité, qui pâtit de ces chantiers sans fin, souligne Jean Tschopp. «Aujourd’hui, les Municipalités n’ont pas d’informations sur l’assise financière d’un propriétaire au moment où elles délivrent le permis de construire. Elles devraient par exemple pouvoir échanger des informations avec les banques sur les conditions d’emprunt. Dans le cas de M. X, il semble en outre qu’il y ait une constellation de sociétés ayant utilisé des «coquilles vides», avec un propriétaire qui a déjà fait faillite à plusieurs reprises. Les Municipalités devraient être informées sur ce type de profil.»