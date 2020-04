Lausanne va aider Aquatis pour éviter une noyade

Les parcs animaliers souffrent particulièrement. Privés de leur public, dont le retour est programmé le 8 juin, ils doivent continuer à nourrir les animaux. L’aquarium-vivarium Aquatis, à Lausanne, est particulièrement fragilisé avec ses deux millions de litres d’eau à maintenir à bonne température, ses 10'000 poissons et sa centaine de reptiles issus de l’ancien Vivarium de Lausanne.

La crise du coronavirus s’ajoute à une situation déjà difficile: depuis l’ouverture en octobre 2017 sous l’égide du groupe BOAS, Aquatis est resté en deçà des prévisions en termes de fréquentation. Le centre dédié à la protection des biotopes d’eau douce a annoncé une perte comptable de plusieurs centaines de milliers de francs l’an dernier. Les responsables de l’aquarium-vivarium, qui avaient demandé sans succès en 2019 un abandon de la taxe sur les divertissements de 14%, ont repris contact avec la Ville.

Face à une situation décrite par Aquatis comme «pas encore tragique mais pouvant le devenir», la Commune entre en matière. La Municipalité devrait avaliser ce jeudi une aide de 200000 fr., annonce le syndic, Grégoire Junod: «Selon toute vraisemblance, nous accorderons une aide ponctuelle à Aquatis liée au Covid-19 au même titre que les remises de loyers que nous avons accordées à nos établissements publics ou commerces. La situation d’Aquatis est en effet très particulière. On ne peut pas laisser mourir les animaux, il faut les nourrir, s’en occuper, et entretenir les bassins; ce sont des charges incompressibles. Cette aide ponctuelle pourrait se situer autour de 200000 francs.»

En 2014, la Ville avait déjà cautionné, à hauteur de 5 millions, un prêt cantonal de 10millions au titre de la loi sur l’appui au développement économique (LADE). On peut imaginer quelques interrogations et grincements de dents. Cette aide «sera en tous les cas assortie de la présentation d’un business plan réaliste, tenant compte d’une année 2020 qui s’annonce très difficile», souligne Grégoire Junod. Le Conseil communal de Lausanne ne devra pas se prononcer car il ne s’agit pas d’une subvention mais d’un abandon de factures qui peuvent toucher autant le droit de superficie de 100000 fr. que les coûts en énergie.

Sur internet, la Fondation Aquatis relève que les frais de nourriture et d’entretien s’élèvent à 35'000 fr. par semaine: «Nous sommes inquiets pour le futur», affirme-t-elle. L’aquarium-vivarium partage par ailleurs cette inquiétude avec six autres parcs animaliers romands dans une lettre adressée au Conseil fédéral. Ils pourraient constituer une association. Selon l’ATS, dans le canton de Vaud, le Zoo de Servion envisage une saison difficile mais ne se sent pas menacé par une faillite. La Garenne, à Le Vaud, s’inquiète d’une perte de 30% du chiffre d’affaires, soit 300'000 francs.