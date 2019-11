Lausanne sera capitale mathématique en août 2020

On connaissait «Lausanne, capitale olympique», mais en août prochain, il y aura aussi «Lausanne, capitale mathématique». La ville vaudoise, et plus précisément l’EPFL, accueillera en effet la finale internationale des championnats des jeux mathématiques et logiques. Une première pour cette compétition réunissant 120'000 participants de vingt pays et dont les trente-trois précédentes finales se sont toutes déroulées à Paris.

Le but de ces épreuves est de montrer que les mathématiques ne sont pas seulement une discipline scolaire rébarbative, mais aussi un précieux outil dans la vie de tous les jours, qui peut même se transformer en jeu. «D’habitude, nous comptons autour de 15'000 participants suisses, principalement des écoliers, explique le responsable communication de l’événement, Eugenio Alba. Mais nous espérons que l’organisation de la finale à Lausanne va doper ce chiffre et que de nombreuses autres personnes vont tenter leur chance.»

La première étape de la compétition se déroule sur internet, sur le site de la Fédération suisse des jeux mathématiques, www.fsjm.ch. Tout un chacun peut y tenter sa chance jusqu’au 15 janvier 2020 en remplissant le questionnaire mis en ligne mercredi, juste après le lancement de la compétition organisée au Collège Arnold Reymond à Pully. Huit catégories sont prévues: six en fonction de l’âge pour les jeunes participants, plus deux pour adultes, «grand public» (16 problèmes à résoudre en moins de 180 minutes) et «haute compétition» (avec deux problèmes de plus).

Environ un participant sur six parviendra à se qualifier pour les demi-finales suisses, qui seront organisées le samedi 21 mars, simultanément dans une dizaine d’endroits. Une nouvelle sélection sera alors opérée pour désigner les quelque 350 participants conviés à la finale suisse, le samedi 9 mai à Olten. Enfin, seuls les 50 meilleurs d’entre eux recevront leur billet pour la finale internationale des 28 et 29 août à l’EPFL. À noter au passage que cette première a incité les organisateurs à mettre en place un tournus: la finale 2021 aura donc lieu en Italie et celle de 2022 probablement en Pologne.

Enseignante retraitée, Dominique Leroy occupe au sein du comité de la fédération suisse le poste que tous les patrons rêvent de créer dans leur entreprise, celui de «responsable des problèmes». Cette ancienne championne suisse explique ce qui fait un «bon problème»: «Il faut d’abord qu’il puisse être compris par tout le monde et de la même façon. Ensuite, il doit se différencier des problèmes techniques sur lesquels on travaille à l’école: il peut ainsi faire sourire ou être résoluble de plusieurs manières différentes. Mais il ne faut pas se leurrer, en général, à la fin, on retrouve quand même les matheux au somment des classements.»