Lausanne s’adapte et module son espace public

Les Lausannois vont prendre l’air. Du moins, c’est ce que souhaite permettre la Ville. Les municipaux Florence Germond (PS) et Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ont annoncé lundi le lancement d’une procédure accélérée pour tous les établissements qui souhaitent ouvrir ou agrandir leur terrasse. Une mise à l’enquête sera toujours nécessaire pour les nouvelles structures mais pas pour les extensions.

Le but: «Maintenir autant que possible la capacité d’accueil des bars et restaurants lausannois, tout en respectant strictement les normes sanitaires fédérales et cantonales», dit un communiqué des autorités. Les distances à respecter vont en effet induire une réduction parfois massive des tables à disposition pour la clientèle. «Il n’y aura donc pas forcément plus de clients par terrasse, ils seront plus dispersés dans l’espace public», souligne Pierre-Antoine Hildbrand.

Concrètement, une équipe entièrement consacrée à l’autorisation de ces nouveaux lieux en extérieur a été créée. Les demandes des tenanciers seront traitées par ordre d’arrivée. Les autorités «s’engagent à explorer toutes les pistes de solutions, par exemple l’utilisation de places de stationnement, et si besoin le financement d’aménagements spécifiques», dit le communiqué de la Ville.

Les requêtes des établissements doivent arriver avant la fin du mois de mai. Mais des démarches ultérieures seront possibles.

«Il n’y aura pas forcément plus de clients par terrasse, ils seront plus dispersés dans l’espace public»

Il n’y a pour l’heure pas de date prévue pour la fin de ces mesures. Quant à leur coût, il pourrait bien être nul. Au début de la crise, Lausanne avait en effet annoncé qu’elle renonçait à la perception des taxes terrasses. Cette mesure court encore et sera maintenue tant que les normes sanitaires actuelles seront en place.

Autre modification, cette fois au sujet de la mobilité. Du changement est attendu aux feux pour piétons. Depuis le début de la crise sanitaire, ces derniers alternent automatiquement pour autoriser le passage aux piétons et respectivement aux véhicules. Histoire, pour ceux qui sont à pied, de ne pas avoir à appuyer sur le bouton. Cette mesure, déjà en place depuis quinze ans dans tout le centre-ville entre 6 heures et 21 heures, va être généralisée sur l’entier de la journée et à l’ensemble de la ville.

Florence Germond indique continuer les démarches pour que le 30 km/h de nuit se concrétise, comme annoncé il y a quelques mois. «À ce moment-là, les feux orange clignotants devraient se généraliser la nuit.» La municipale signale aussi que des carrefours à feux sont appelés à disparaître.