112 millions de voyageurs sur le réseau des TL en 2017

L’année 2017 a bien roulé pour les Transports publics lausannois. La progression du nombre de voyageurs est de 3%, soit 112,3 millions de personnes transportées sur le réseau des TL (contre 109 millions en 2016). Un chiffre auquel il convient d’ajouter les 3,7 millions de voyageurs sur la ligne du LEB.

Sans surprise, au hit-parade des lignes de bus, c’est la 17 qui reste la plus fréquentée, avec 6,8 millions de voyageurs, devant les lignes 1 et 9, qui transportent respectivement 6,4 et 6,2 millions de voyageurs. Le M1 a dépassé sa fréquentation de 2013 avec 13,5 millions de voyageurs. Quant au M2, il l’augmente de 4,2% avec 30,1 millions de voyageurs. En termes financiers, «les objectifs 2017 ont été atteints, grâce à une maîtrise des charges (amélioration de productivité de 2 millions de francs) et des refinancements d’emprunts à des taux favorables», assurent les TL. (24 heures)