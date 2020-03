22 millions pour la place de la Gare de Lausanne

La place de la Gare et son sous-sol sont appelés «interface multimodale de la place de la Gare». Et c’est pour sa transformation que les élus lausannois ont débloqué, mardi soir, un crédit d’investissement de 22,4 millions de francs. Une partie de la somme est dédiée à des études complémentaires pour la mobilité et à l’information sur le chantier.

La Ville paiera ainsi 16 millions pour la place, sous-sol compris. Soit 9,5% du total, pris en charge à 46% par la Confédération, 32,2% par le Canton et 12,3% par CFF Immobilier. Une répartition saluée par de nombreux élus et fruit d’une «grosse, grosse négociation», a souligné Natacha Litzistorf, municipale en charge du projet.

Le gros morceau

La refonte de la place est le gros morceau sous responsabilité de la Ville. Mais elle s’inscrit dans un bien plus vaste projet, conduit par les CFF: Léman 2030, devisé à 1,25 milliard de francs. Celui-ci doit permettre, via l’agrandissement de la gare, de faire doubler le nombre de passagers sur l’axe Lausanne-Genève. À l’est, le quartier de la Rasude va lui aussi muter, sous l’impulsion de Mobimo et de CFF Immobilier, et passera aussi par un très gros chantier.

La Ville, autorité territoriale de ce grand projet, a donc aussi un rôle central: veiller à la coordination des différents chantiers et tenter d’éviter des paralysies de sa mobilité et des nuisances insupportables pour ses habitants.

Mobilité encore à l’étude

La place, espace au cœur de ces mégatravaux, doit donc être refaite au milieu de tout cela. Et en la matière, les autorités ont des exigences… évolutives. En 2016, un projet d’aménagement était présenté par Olivier Français, libéral-radical alors municipal des Travaux. Depuis, le projet à «évolué», dit sa successeure, l’écologiste Natacha Litzistorf. Sans surprise, l’esplanade sera plus végétale qu’initialement prévu. «Au lieu de six arbres, on en a déjà 24», dit-elle.

Mais surtout, l’organisation de la circulation sur cette place n’est toujours pas définitivement arrêtée. À une exception majeure: le trafic sera limité au nord de la place. Les élus, réunis en commission des dizaines de fois, ont largement fait valoir leurs attentes en matière d’espace dédié aux piétons.

Le PLR Jean-Daniel Henchoz a souligné la nécessité de «simplifier» cette place pour ce qui est des conflits entre ses différents usagers. Le Vert Valéry Beaud a dit souhaiter que, pour la mobilité, le projet soit au final «ambitieux». Il a, tout comme Claude Calame (Ensemble à Gauche), salué la décision d’ores et déjà prise de supprimer tout feu de circulation sur la place. Une «entrave» de moins aux flux piétonniers.

Projet maous oblige, les élus ne se sont pas privés d’égrainer d’autres inquiétudes. Sur le fonctionnement du chantier d’abord, et son inévitable ballet de camions. Une fois la gare terminée, avance aussi la Vert’libérale Graziella Schaller, c’est l’approvisionnement des surfaces commerciales à venir qui pourrait lui aussi faire gonfler le trafic.

Horizon 2025-2027

Les commerçants préoccupent l’UDC Anita Messere: avec les grandes surfaces prévues dans la future gare, ceux qui sont déjà installés dans les alentours pourraient pâtir d’une concurrence «féroce» due à des horaires plus larges sur le territoire fédéral de la gare. Natacha Litzistorf indique que la Ville a obtenu une voix consultative lorsque le choix des enseignes nouvelles sera fait. Objectif de cette démarche: tenter d’éviter une trop forte ressemblance avec des commerces déjà à proximité.

L’enquête publique pour le chantier de la place sera lancée en début d’année prochaine. Entre-temps, donc, d’intenses négociations devraient encore avoir lieu. Il s’agira ensuite de faire avancer un projet imbriqué dans un puzzle aux acteurs et agendas multiples. Pour l’heure, on attend la nouvelle place de la Gare «aux environs de 2025–2027».