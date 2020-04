Plus de 7500 francs pour trinquer avec Nuria Gorrite

À 26 heures de la clôture de cette vente aux enchères inédite – des objets ou des expériences avec plus de 30 personnalités suisses –, la barre des 45000 francs récoltés par «Alors on donne» avait déjà été franchie. Ce jeudi 30 avril à 18h, il sera trop tard. Non pas pour continuer à aider la Chaîne du Bonheur dans sa collecte au profit des victimes de la crise du Covid-19 (cela reste possible via les canaux officiels), mais de le faire en s’offrant au passage une conférence privée avec Jacques Dubochet ou des vannes sur mesure de Thomas Wiesel.

Les internautes se sont emballés pour l’initiative lancée par la Vaudoise Aurélia Jaquier. «C’est parti vite et ça continue à grimper, se réjouit l’instigatrice. La planche originale de Zep a pris 1000 francs en un jour. Les spécialistes du site ricardo.ch, qui héberge les enchères, me disent que c’est lors des dernières 24 heures que ça bouge le plus et que les personnes vraiment intéressées par certains lots se tirent la bourre. Je me réjouis de voir ça!»

Mercredi en fin d’après-midi, la proposition la mieux cotée – à 7517 francs! –, était celle présentée spontanément – aucun acteur du monde politique n’avait été approché par Aurélia Jaquier – par la présidente du Conseil d’État vaudois, Nuria Gorrite. Soit une dégustation de vins vaudois chez un vigneron de son choix ainsi qu’une fondue pour cinq personnes. «J’ai entendu parler de l’initiative par une de mes meilleures amies et j’ai immédiatement voulu y contribuer, explique-t-elle avec enthousiasme entre deux séances. Cette crise est en train de pousser les gens dans une grande précarité. Je n’avais pas d’objet à proposer – je n’ai aucun talent! – mais j’aime bien boire mon verre et rencontrer de nouvelles personnes. Cette expérience, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière la condition compliquée des vignerons.»

La socialiste a été la première surprise de se retrouver en tête des mises. «Je vais vous dire que lorsque j’ai vu la liste des personnalités, j’ai paniqué et j’ai demandé à un groupe d’amis s’ils seraient prêts à se cotiser pour faire décoller mes enchères. Je suis donc ravie de ne pas avoir eu besoin de leur aide!»

«Ce sont clairement les expériences qui marchent le mieux, observe Aurélia Jaquier. Du coup, les gens se mettent à plusieurs pour espérer décrocher l’enchère.» Suspense jusqu’au coup de marteau, ce soir à 18h.